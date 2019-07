Der erste Tropensturm der Hurrikan-Saison 2019 hat Kurs auf die US-Küste am Golf von Mexiko genommen. Der Bundesstaat Louisiana sowie die dort liegende Südstaaten-Metropole New Orleans riefen den Notstand aus, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Stadtteile von New Orleans standen nach ausdauerndem Regen bereits am Mittwoch stundenlang unter Wasser. Bilder zeigten Einwohner, die auf den Straßen durch fast knietiefe Fluten wateten. Autos standen zur Hälfte im Wasser.

In der gesamten Region von Floridas Westküste bis nach Texas ist mit weiterem heftigen Regen sowie Sturmböen zu rechnen. Nach Angaben des US-Wetterdienstes sollte der Sturm am Samstag im Westen Louisianas auf Land treffen. Die Behörde gab eine Sturzfluten-Warnung für die Küstenregion heraus. Den Angaben zufolge bewegte sich das Tiefdruckgebiet Richtung Westen in die nördliche Golfregion. Bis zum Samstag könne sich das Unwetter zu einem Hurrikan der Stufe 1 auswachsen, warnten die Behörden. In mindestens einer Gemeinde Louisianas wurden laut dem Sender CNN Evakuierungen angeordnet.

Louisianas Gouverneur John Bel Edwards rief die Bürger auf, ihre Notfall-Vorräte zu überprüfen und Sicherheitsvorkehrungen für Familien und Haustiere zu treffen./juw/DP/mis

AXC0107 2019-07-11/11:05