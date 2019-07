Baierbrunn (ots) -



Zum Schutz vor Durchfall sollte man vor allem auf Reisen in südliche und ferne Länder nur frisch gekochte und gebratene Speisen essen. "Nicht Kochbares, etwa Obst, sollten Sie schälen und Wasser originalverpackt, abgekocht oder gefiltert verwenden, auch zum Zähneputzen", empfiehlt Apotheker Ingo Beer aus München im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Wegen möglicher Verunreinigungen des Wassers sollte man Eis, Eiswürfel und Salate meiden. "Verzichten Sie auf rohen Fisch", rät der Apotheker. Vor dem Essen sollten die Hände mit Seife oder einem Desinfektionsgel gereinigt werden.



"Wenn es Sie erwischt, hilft die Reiseapotheke, die Sie zuvor mit dem Arzt oder Apotheker abstimmen", so Beer. Krampflösende Mittel und Arzneien gegen Übelkeit und Erbrechen könnten akute Beschwerden lindern. Durchfall hemmende Präparate sollten nur kurz und nur nach Beratung mit einem Apotheker geschluckt werden. "Trinken Sie zudem reichlich Flüssigkeit, und nehmen Sie Elektrolytlösungen nach Vorschrift ein", betont der Apotheker. "Hält der Durchfall länger an oder fühlen Sie sich krank, brauchen Sie einen Arzt."



