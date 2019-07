Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TLG Immobilien von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Timing der zuletzt von dem Immobilienkonzern verkündeten Neubewertung habe überrascht, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Immerhin habe der Verschuldungsgrad zuletzt bei fast 34 Prozent gelegen und in der Projekt-Pipeline habe es abgesehen von dem sehr ambitionierten Vorhaben am Berliner Alexanderplatz auch wenig Neues gegeben. Die zusätzliche jüngste Kapitalerhöhung von 222 Millionen Euro verwässere zudem das operative Ergebnis je Aktie. Allerdings dürften die geplanten Schlüsselprojekte des Konzerns eine deutliche Wertsteigerung mit sich bringen./kro/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 17:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / 00:15 / BST

