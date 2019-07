4 Sterne für Debüt-Anleihe - in einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die gegenwärtig in der Zeichnungsphase befindliche 6,00%-Anleihe der M Objekt Real Estate Holding GmbH (WKN: A2YNRD; kurz: MOREH-Anleihe) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Die Munitor Gruppe, Muttergesellschaft der MOREH, hat nach Meinung der Analysten einen langfristig erfolgreichen Track Record aufgebaut sowie genügend Referenzen im Immobilienmarkt geschaffen und hiermit überdurchschnittliche fundamentale Wertsteigerungen in den Projekten erzielen können. In Verbindung mit einer Rendite von 6,00% p.a. und den umfassenden Sicherheitsklauseln sei die MOREH-Anleihe daher als "attraktiv" zu bewerten, so die Analysten in ihrem Fazit.

MOREH-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte MOREH-Unternehmensanleihe 2019/24 ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinszahlung halbjährlich am 22.01. und 22.07.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 22.07.2024. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 35 Mio. Euro mit einem Mindestemissionsvolumen von 8 Mio. Euro.

Mittelverwendung: Die Anleihemittel in Höhe von bis zu 35 Mio. Euro sollen im Wesentlichen ...

