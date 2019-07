Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Walmart mit "Buy" und einem Kursziel von 123 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Strafzölle belasteten den Einzelhandelskonzern etwas stärker als die Wettbewerber, aber das Management versuche die Folgen zu dämpfen, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe die Unternehmensführung ein klare Strategie, um überdurchschnittliche Margen zu erzielen. Auch sei die Bewertung der Aktie günstig./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-07-11/11:37

ISIN: US9311421039