Am Mittwoch gab es eine Neuigkeit zur Bitcoin Group. Und zwar eine Entscheidung der BaFin - diese hat demnach "keine Bedenken" dagegen, dass die Bitcoin Group die futurum bank GmbH erwirbt. (BaFin = Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) Um das einzuordnen, hilft der Blick auf eine ältere Meldung der Bitcoin Group. So hatte das Unternehmen bereits am 12. November 2018 mitgeteilt, den Kaufvertrag über 100% der Anteile der "Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH" notariell beurkundet zu haben. ... (Peter Niedermeyer)

