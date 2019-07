Die Paion-Aktie vollzieht seit Ende Juni eine hoch dynamische Aufwärtswelle. Ausgehend von dem am 26. Juni bei 2,03 Euro erreichten Tief zieht der Kurs seit Tagen steil an. Die 50-Tagelinie konnte bereits zum Monatswechsel überwunden und anschließend von oben erfolgreich getestet werden. In der Spitze zog der Kurs am 8. Juli auf 2,42 Euro an und ging danach in eine Konsolidierung über. Sie hat bislang den Charakter einer bullischen Flagge und lässt daher nach ihrem Ende eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...