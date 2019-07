Sinkende Ölreserven und eine mögliche neue Militäroffensive des Irans treiben die Ölpreise auch am Donnerstag. Ein Liter Brent kostete zwei Cent mehr.

Die Ölpreise haben am Donnerstag an die starken Gewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 67,03 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um zehn Cent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...