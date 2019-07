Erste Group CEO Andreas Treichl wurde von Euromoney als "Banker des Jahres 2019" ausgezeichnet. Die Jury würdigte Andreas Treichls Beitrag zur Entwicklung des Bankensektors in den aufstrebenden Volkswirtschaften Osteuropas, die zukunftsorientierte Digitalstrategie der Erste Group mit ihrer Plattform George und Treichls Bekenntnis zu finanzieller Inklusion. In ihrer Begründung hob die Jury die lange, 22-jährige Tätigkeit Andreas Treichls als Bankenchef hervor. Eine Zeit, in der er die Erste Group von einer österreichischen Sparkasse zu einem börsennotierten Konzern mit Tochtergesellschaften in sechs Ländern, über 16 Millionen Kundinnen und Kunden mehr als 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltete. In Anlehnung an die ...

