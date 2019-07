++ DE30 entwickelt sich schlechter als andere Indizes aus Westeuropa ++ Abwärtsimpuls beim DE30 lässt nach, nachdem wichtige Unterstützungszone erreicht wurde ++ Gerresheimer führt deutschen Mid-Cap-Index an ++Die wichtigsten europäischen Aktienindizes handeln zu Beginn der Sitzung am Donnerstag gemischt. Aktien in Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien legen zu, während der deutsche Leitindex stagniert. Dagegen entwickeln sich Aktien aus Schweden, Belgien und Russland unterdurchschnittlich. Der polnische WIG20 (W20) ist um 10:30 Uhr wiederum der leistungsstärkste europäische Blue-Chip-Index. In letzter Zeit hat sich die Abwärtsdynamik beim DE30 abgeschwächt. Der deutsche Leitindex versucht zum dritten Mal in dieser Woche die kurzfristige Unterstützungszone um die 12.350-Punkte-Marke zu unterschreiten. Sollte ...

