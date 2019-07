Dortmund (ots) - Dynamischer Online-Fragebogen statt Papierberge: Kunden der Continentale Lebensversicherung beantworten bei der Risikoprüfung notwendige Rückfragen seit dem 1. Juli online - unabhängig vom Tarif. Der eGesundheitsDialog geht dabei intelligent vor. Er stellt dem Kunden nur die Fragen, die zu seiner individuellen Situation passen. Dazu gehört zum Beispiel die genaue Diagnose oder sein spezielles Hobby. Mit dem neuen System geht der Lebensversicherer einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft.



System bewertet differenziert



"Der eGesundheitsDialog beschleunigt die Prozesse im Sinne aller Beteiligten," betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Die Vorteile: Der Kunde muss sich nicht durch sehr viele, teils unnötige Fragen arbeiten. Beim Risikoprüfer kommen die Angaben digital, vollständig beantwortet, gut lesbar und differenziert bewertet an. Dadurch kann er schneller und risikoadäquat entscheiden. Dr. Hofmeier: "So wird der Vertrag schneller policiert - und davon profitiert neben dem Kunden auch der Vermittler."



Vermittler bleibt informiert



Die Continentale setzt den eGesundheitsDialog, den sie in Zusammenarbeit mit dem Rückversicherer MunichRe entwickelt hat, aktuell nicht nur bei Rückfragen zu den Themen Gesundheit und Hobby ein. Das Werkzeug ermittelt auch Informationen zu Berufsgefahren oder Aufenthalten im Ausland. Zum Einsatz kommt er bei allen Produkten mit Risikoprüfung: beim Abschluss einer Vorsorge für den Fall einer Berufs- oder Erwerbunfähigkeit genauso wie bei einer Risikolebensversicherung. Seine Zugangsdaten erhält der Continentale-Kunde mit der klassischen Post. Damit ist eine sichere Identifikation gewährleistet und seine Unterschrift nicht notwendig. Er kann die Fragen dann bequem zu Hause oder unterwegs von einem Endgerät seiner Wahl beantworten. Nach Abschluss werden die Angaben digital an den Versicherer übermittelt. "Den Vermittler informieren wir über die jeweils anstehenden Schritte", betont Dr. Hofmeier.



Ärzte benutzen digitales Werkzeug bereits häufig



Mit dem digitalen Werkzeug hat die Continentale bereits gute Erfahrungen gemacht: Seit September 2018 ist es schon für Rückfragen bei Ärzten im Einsatz. Diese Zielgruppe nutzt den eGesundheitsDialog mit 66 Prozent zunehmend häufiger.



Weitere Informationen zum eGesundheitsDialog finden freie Vermittler unter https://makler.continentale.de/e-gesundheits-dialog.



Über die Continentale Lebensversicherung AG:



Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.



Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.



Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 805.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 808 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.



