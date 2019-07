Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.004,40 +0,23% +19,58% Euro-Stoxx-50 3.501,36 -0,00% +16,66% Stoxx-50 3.206,47 +0,08% +16,17% DAX 12.343,58 -0,24% +16,90% FTSE 7.525,05 -0,07% +11,93% CAC 5.569,94 +0,04% +17,74% Nikkei-225 21.643,53 +0,51% +8,14% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,11 -39

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,73 60,43 +0,5% 0,30 +27,6% Brent/ICE 67,36 67,01 +0,5% 0,35 +22,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.421,23 1.418,90 +0,2% +2,33 +10,8% Silber (Spot) 15,28 15,25 +0,2% +0,03 -1,4% Platin (Spot) 831,57 827,00 +0,6% +4,57 +4,4% Kupfer-Future 2,70 2,70 +0,1% +0,00 +2,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nochmals etwas nach oben wird es wohl an der Wall Street zum Start am Donnerstag gehen. Damit könnten auch neue Allzeithochs erreicht werden. Getragen wird der Aktienmarkt weiterhin von den Zinssenkungssignalen, die US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch ausgesandt hatte. Am Vortag hatten Powells Aussagen Schwung in den Markt gebracht und die Aktienindizes auf Rekordhochs getrieben. Auch Anleihen und Gold profitierten davon, während der Dollar nachgab. Am Donnerstag wird Powell vor dem Bankenausschuss des Senats angehört und befragt werden. In Asien und Europa werden am Donnerstag Gewinne verbucht, vor allem auch wegen Powell. "Wir haben diesen Morgen viel grünes Licht, aber keine Euphorie", sagt Marktstratege Vincent Juvyns von JPM Asset Management. Die eher bescheidenen Aufschläge in Europa begründet er mit den bereits zweistelligen Gewinnen in diesem Jahr.

Unter den Einzelwerten dürften American Eagle Outfitters von einem Aktienrückkauf profitieren. Der Board genehmigte den Rückkauf von 30 Millionen Aktien, womit sich das gesamte Rückkaufermächtigungsvolumen nun auf 37,4 Millionen beläuft. Für Bed Bath & Beyond geht es vorbörslich um 5,6 Prozent nach unten. Der Inneneinrichter hatte das zweite Quartal in Folge einen Verlust berichtet, erneut belastet von hohen Abschreibungen unter anderem auf den Unternehmenswert. Gleichzeitig sank der Umsatz.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 224.000 zuvor: 221.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Die europäischen Aktienmärkte drehen am Mittag ins Minus. Auf der einen Seite setzen die Anleger entschieden auf die großen Notenbanken. Erst am Vortag hatten die als taubenhaft interpretierten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell neue Argumente für die Optimisten unter den Anlegern geliefert. Auf der anderen Seite hinterlassen die jüngst schwachen Konjunkturdaten bereits Spuren in den Bilanzen der Unternehmen. Am Vorabend nach Börsenschluss haben drei Unternehmen aus Deutschland eine Gewinnwarnung geliefert. Die Prognose gesenkt haben die Maschinenbauer Krones und Aumann sowie die Deutsche Beteiligungs AG. Krones brechen um 19 Prozent ein, Aumann um 18 Prozent und Deutsche Beteiligung verlieren 7 Prozent. Die Titel der Aumann-Mutter MBB stürzen um 7,5 Prozent ab. Südzucker geben nach Geschäftszahlen 3,4 Prozent nach. Der Zuckerproduzent ist unterm Strich in die roten Zahlen gerutscht. Fielmann geben knapp 4 Prozent ab. Der Zwischenbericht des Brillenanbieters falle nicht "nicht überzeugend" aus, sagt ein Marktteilnehmer. Positive Schlagzeilen kommen derweil von Gerresheimer, der Kurs schnellt um 7,8 Prozent empor. Der operative Gewinn auf bereinigter EBITDA-Basis liegt über den Erwartungen. Ölaktien präsentieren sich fest, der europäische Sektorindex klettert um 1,1 Prozent und führt die Branchenindizes an. Fresenius Medical Care (FMC) legen um 2,2 Prozent zu. Berenberg bewertet die möglichen US-Gesetzesänderungen bei der Behandlung von Nierenerkrankungen im Endstadium als positiv für das Unternehmen. Der Kurs der Mutter Fresenius steigt um 1,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Uhr Mi, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1272 +0,15% 1,1268 1,1248 -1,7% EUR/JPY 121,89 -0,10% 121,71 122,00 -3,1% EUR/CHF 1,1115 -0,19% 1,1122 1,1133 -1,3% EUR/GBP 0,8976 -0,27% 0,8995 0,9002 -0,3% USD/JPY 108,14 -0,25% 108,02 108,46 -1,4% GBP/USD 1,2556 +0,41% 1,2526 1,2497 -1,6% Bitcoin BTC/USD 11.451,50 -4,00% 11.391,75 12.364,00 +207,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien haben sich den positiven Vorgaben der Wall Street angeschlossen und zugelegt. Dort wie hier sorgte die zurückgekehrte Zinssenkungsfantasie für Kauflaune, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für eine Zinssenkung am 31. Juli weit geöffnet hatte.Der Dollar war angesichts dieser Entwicklung auf breiter Front auch am Tag danach noch weiter auf dem Weg nach unten. Er wurde zuletzt unter anderem mit 108,00 Yen bezahlt, verglichen mit 108,90 zur gleichen Vortageszeit. Das bremste zwar etwas den Kursanstieg in Tokio, dennoch legte der Nikkei-225 um 0,5 Prozent zu. In Sydney stieg das Marktbarometer in ähnlicher Größenordnung, kräftiger nach oben ging es in Hongkong und Seoul. Lokale Anleger hätten nichts lieber als niedrigere US-Zinsen und einen schwächeren Dollar, kommentierte Marktexperte Stephen Innes von Vanguard Markets. Gesucht waren unter anderem Öl- und Rohstoffaktien. In Hongkong lagen CNOOC im dortigen Späthandel 2,3 Prozent im Plus, in Tokio kletterten Inpex um 2,2 und in Sydney Santos um 1,1 Prozent. Die Aktie des Goldschürfers Newcrest legte um über 2 Prozent zu, die Rohstoffschwergewichte Rio Tinto und BHP gewannen bis zu 1,1 Prozent. In Tokio gehörten Aktien aus dem Immobiliensektor zu den Tagesfavoriten. Die Aussicht auf niedriger Zinsen sei insbesondere für diese Branche günstig, hieß es. Eher gemieden wurden dagegen Aktien aus dem Bankensektor, weil das Niedrigzinsumfeld eher ungünstig für das traditionelle Bankengechäft ist. Nintendo verteuerten sich um gut 4 Prozent, nachdem der Spielekonsolenhersteller eine vergünstigte Sonderversion seiner Konsole Switch angekündigt und außerdem technische Neuerungen für das Standardmodell in Aussicht gestellt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen am Donnerstag etwas zurück. Der Markt reagiert positiv auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell, der am Mittwochnachmittag die Tür für Zinssenkungen weit aufgestoßen hat. Die Abwärtsbewegung bei den Spreads ist aber weniger dynamisch als in den vergangenen Wochen. Nun wartet der Markt auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag: "Denn die Märkte reagieren höchst sensibel auf positive Datenüberraschungen, da die Größe einer Juli-Senkung weiter zur Debatte steht", heißt es bei der Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Audi setzt im Juni etwas mehr Pkw ab als im Vorjahr

Audi hat im Juni von erhöhter Nachfrage in China sowie bei den kleineren Geländewagen und dem Flaggschiff A8 profitiert. Der Absatz stieg um 1,7 Prozent auf 166.700 Einheiten, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Seit Januar haben die Ingolstädter damit 906.200 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 4,5 Prozent.

Gerresheimer steigert Umsatz und Ergebnis - Ausblick bestätigt

Der Verpackungsspezialist Gerresheimer AG hat den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt, nachdem er im zweiten Geschäftsquartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert und dabei die Markterwartungen übertroffen hat. Alle Geschäftsbereiche haben zum Wachstum beigetragen. Positiv beeinflusst wurde das Nachsteuerergebnis aufgrund von niedrigeren Kaufpreisverbindlichkeiten. Am Aktienmarkt kommen die Zahlen gut an. Die Aktie liegt gegen Mittag um rund 7 Prozent im Plus.

Kion gründet Batterie-Joint-Venture mit BMZ Holding

Angesichts steigender Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien sichert sich der Gabelstaplerspezialist Kion bei der Belieferung ab. Mit dem Batteriehersteller BMZ Holding gründet das Frankfurter Unternehmen ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen, das eine neue Produktionsstätte in Karlstein am Main errichtet, wie es in einer Mitteilung von Kion heißt. Dort sollen zunächst 48- und 80-Volt-Batterien für Gegengewichtsstapler hergestellt werden, später auch auf 24-Volt-Batterien für kleinere Lagertechnikgeräte.

Salzgitter baut Feuerverzinkung für Autostahl

Der Salzgitter-Konzern wagt trotz der sich verschlechternden Rahmenbedingungen in der Automobilbranche eine Großinvestition. Am Unternehmenssitz entsteht mit Hilfe des Düsseldorfer Anlagenbauers SMS Group eine neue Feuerverzinkungsanlage zur Herstellung von Flachstahl für die Automobilbranche. Laut Mitteilung des Stahlkonzerns handelt es sich um eine der größten Einzelinvestitionen der vergangenen zehn Jahre.

Südzucker rutscht unterm Strich in rote Zahlen - Prognose bestätigt

