Die US-Bank JPMorgan hat FMC anlässlich von der US-Regierung geplanter Änderungen in der Versorgung nierenkranker Menschen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85,80 Euro belassen. Die Pläne hätten unterschiedliche Auswirkungen auf den Dialysespezialisten, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei der wachsende Fokus auf Dialysebehandlungen in den eigenen vier Wänden. Dagegen würde sich die angestrebte Steigerung von Nierentransplantationen negativ auf das Patientenwachstum in den USA auswirken. Die FMC-Aktie werde derzeit mit einem deutlichen Abschlag zur Branche gehandelt./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 07:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / 07:26 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-07-11/13:37

ISIN: DE0005785802