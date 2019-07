München (ots) -



Los Angeles im Sommer 1984: Die Crack-Epidemie verbreitet sich in Los Angeles wie ein Lauffeuer und verändert nachhaltig das Machtgleichgewicht zwischen organisiertem Verbrechen und Justiz. Nach und nach reagieren die Behörden auf die neue Gefahr und Polizei-Sergeant Andre Wright nimmt den aufstrebenden Drogenbaron Franklin Saint und dessen Organisation ins Visier. Wright ahnt nicht, dass andere Kräfte in den USA seine Bemühungen unterminieren: Um den Kampf rechtsgerichteter Contra-Rebellen gegen die sozialistische Regierung von Nicaragua zu finanzieren, sorgt CIA-Agent Teddy McDonald dafür, dass das Kokain weiter ungehindert nach L.A. geliefert werden kann.



FOX zeigt die dritte Staffel von "Snowfall" ab 25. September immer mittwochs ab 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.



