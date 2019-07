Cloud-basiertes Syndication-Netzwerk steht kurz davor, die Präsenz von Produktinhalten in allen Branchen zu erweitern

Battery Ventures, ein globales, technologieorientiertes Investmentunternehmen, hat 1WorldSync Holdings übernommen, ein führendes Software-as-a-Service (SaaS)-Netzwerk, das es Marken ermöglicht, kritische Produktdaten sicher und kontinuierlich mit einer Gemeinschaft von Einzelhändlern, Betreibern und Händlern aus verschiedenen Branchen, darunter Konsumgüter, Lebensmittelservice, Elektronik und Gesundheitswesen, zu teilen.

1WorldSync Holdings wurde als Joint Venture von GS1 US und GS1 Germany GmbH gegründet, Organisationen für Industriestandards, die sich auf Transparenz und Effizienz der Lieferkette konzentrieren. Vor der Übernahme erwarb GS1 Germany die 1WorldSync GmbH von 1WorldSync Holdings. Die Bedingungen für beide Transaktionen wurden nicht bekannt gegeben.

Die Plattform von 1WorldSync ist für Marken immer wichtiger geworden, um schneller auf den Markt zu kommen und die wachsende Anzahl von Produktattributen in E-Commerce- und In-Store-Kanälen zu verwalten. Laut 1WorldSync nutzen mehr als 13.000 Kunden die Plattform des Unternehmens, um standardisierte und unstrukturierte Produktattribute und -inhalte unter anderem Etiketteninformationen, Verpackungsdimensionen und Inhaltsstoffe zu veröffentlichen und diese Daten an Partner in der gesamten Lieferkette weiterzugeben.

"Seit seiner Gründung ist 1WorldSync ein Pionier auf dem wettbewerbsintensiven Markt für Produktinhalte, indem wir unseren Kunden Lösungen anbieten, die den Cross-Channel-Vertrieb steigern, die effiziente Verbreitung von Inhalten fördern und Compliance und Produkttransparenz ermöglichen", so Karin Borchert, CEO von 1WorldSync. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Battery Ventures, um auf diesen vielen Erfolgen aufzubauen und glauben, dass dies eine aufregende Zeit für den Wachstumskurs des Unternehmens ist."

"Wir verfolgen 1WorldSync seit vielen Jahren und sind beeindruckt von seinem vertrauenswürdigen, langjährigen Ruf auf dem Markt", so Morad Elhafed, General Partner von Battery. "Wir freuen uns über die zukünftigen Wachstumsaussichten der Plattform von 1WorldSync und sind der Meinung, dass wir zusätzliche Ressourcen bereitstellen können, um das Netzwerk zu erweitern und neue Produktkapazitäten zu entwickeln, während wir gleichzeitig ergänzende Akquisitionen durchzuführen."

"Wir sind überzeugt, dass Battery Ventures der richtige Partner ist, um 1WorldSync dabei zu unterstützen, flexiblere Lösungen in dem Tempo und der Geschwindigkeit zu entwickeln, die Industrie und Verbraucher verlangen", fügte GS1-US-Präsident und CEO Bob Carpenter hinzu. "Darüber hinaus wird GS1 US als eine neutrale Organisation für Standards und als einzigartiges Identifizierungsunternehmen besser positioniert sein, um sich ausschließlich auf die wachsenden Bedürfnisse unserer Mitglieder und des Lösungspartnernetzwerks zu konzentrieren, um die Einführung und Anwendung von GS1-Standards voranzutreiben."

"Die Erwartungen von Kunden und Verbrauchern hinsichtlich umfangreicher Inhalte sind in Europa und den USA unterschiedlich", so Thomas Fell, CEO von GS1 Germany. "Diese Geschäftsaufteilung ermöglicht es uns, unser marktspezifisches Wissen und Können weiterzuentwickeln und Lösungen zu entwickeln, die speziell auf unsere wachsenden Märkte zugeschnitten sind."

Alle vier Unternehmen GS1 US, GS1 Germany, Battery Ventures und 1WorldSync haben ihr anhaltendes Engagement für das Global Data Synchronization Network von GS1 bekräftigt und werden sich für branchenübergreifende Produktinhaltsstandards einsetzen, um eine universelle wahre Quelle für den Austausch genauer und vollständiger Produktdaten mit Handelspartnern weltweit zu liefern.

Needham Company fungierte als exklusiver Finanzberater von 1WorldSync bei dieser Transaktion und Locke Lord LLP fungierte als Rechtsberater von 1WorldSync. Cooley fungierte als Rechtsberater von Battery Ventures und DLA Piper LLP (US) als Rechtsberater von GS1 US und GS1 Germany GmbH.

Weitere Informationen über diese Unternehmen finden Sie unter: Battery Ventures (www.battery.com), 1WorldSync (www.1worldsync.com), GS1 US (www.gs1us.org) und GS1 Germany (www.gs1-germany.de).

Über Battery Ventures

Battery ist bestrebt, in hochmoderne, kategoriedefinierende Unternehmen auf den Märkten Software und Dienstleistungen, Web-Infrastruktur, Verbraucher-Internet sowie mobile und industrielle Technologien zu investieren. Die 1983 gegründete Firma unterstützt Unternehmen von der Seed- bis hin zur Private-Equity-Phase und investiert weltweit von Büros in Boston, der San Francisco Bay Area, London, Israel und New York aus. Folgen Sie der Firma auf Twitter (@BatteryVentures) und unter www.battery.com und finden Sie hier eine vollständige Liste der Investitionen von Battery.

Über 1WorldSync

1WorldSync ist der führende Anbieter von Produktinhaltslösungen, der es mehr als 25.000 globalen Unternehmen in über 60 Ländern ermöglicht, authentische, vertrauenswürdige Inhalte mit Kunden und Verbrauchern zu teilen und so intelligente Entscheidungsmöglichkeiten für die Bereiche Einkauf, Wellness und Lifestyle zu ermöglichen. Über seine Technologieplattform und seine Expertendienste bietet 1WorldSync Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen der Branche gerecht werden. 1WorldSync ist der einzige Produktinhalt-Netzwerkanbieter und GDSN-Datenpool, der die ISO-Zertifizierung 27001 erreicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.1worldsync.com.

Über GS1 US

GS1 US, ein Mitglied von GS1 global, ist eine gemeinnützige Organisation für Informationsstandards, die die Zusammenarbeit der Industrie erleichtert, um die Sichtbarkeit und Effizienz der Lieferkette durch die Verwendung von GS1-Standards zu verbessern, dem weltweit am weitesten verbreiteten Standardsystem für Lieferketten. Fast 300.000 Unternehmen in 25 Branchen vertrauen bei der Zusammenarbeit mit Handelspartnern auf GS1 US, das ihre Lieferketten optimiert, die Kosteneffizienz und das Umsatzwachstum steigert und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ermöglicht. Sie erreichen diese Vorteile durch Lösungen, die auf den weltweit einzigartigen Nummerierungs- und Identifikationssystemen von GS1, auf Barcodes, RFID mit elektronischen Produktcodes, Datensynchronisierung und elektronischem Informationsaustausch basieren. GS1 US verwaltet außerdem den Warengruppenschlüssel der Vereinten Nationen (United Nations Standard Products and Services Code, UNSPSC). www.gs1us.org

Über GS1 Germany GmbH

GS1 Germany unterstützt Unternehmen aus allen Branchen bei der Einführung und praktischen Umsetzung moderner Kommunikations- und Prozessstandards, um die Effizienz ihrer Geschäftsprozesse zu verbessern. Innerhalb Deutschlands ist das Unternehmen für die Pflege und Weiterentwicklung des GS1-Artikel-Identifikationssystems GTIN zur weltweit eindeutigen Identifizierung verantwortlich, das wiederum als Grundlage für Barcodes dient. Darüber hinaus unterstützt GS1 Germany den Einsatz neuer Technologien zur vollautomatischen Objekterkennung (EPC/RFID) und zur standardisierten elektronischen Kommunikation (EDI). Im Fokus stehen ebenfalls kundenorientierte Lösungen (ECR Efficient Consumer Response) und die Integration von Trends wie Mobile Commerce, Multi Channeling, Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit. GS1 Germany gehört als zweitgrößte von mehr als 110 nationalen GS1-Organisationen weltweit zum internationalen Netzwerk GS1. Der Deutsche Markenverband und das EHI Retail Institute sind zu gleichen Teilen an GS1 Germany beteiligt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190711005392/de/

