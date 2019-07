Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Parlament legt Abstimmung über von der Leyen auf Dienstagabend fest

Das Europaparlament wird wie geplant kommende Woche über die Ernennung von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin abstimmen. Wie die Parlamentsverwaltung mitteilte, findet die Abstimmung am Dienstagabend (18.00 Uhr) statt. Für den Vormittag ist eine mehrstündige Debatte über die Personalie angesetzt. Die Entscheidung trafen Parlamentspräsident David Sassoli und die Vorsitzenden der Fraktionen.

Auch Linken-Fraktion im EU-Parlament will nicht für von der Leyen stimmen

Nach den Grünen wollen auch die Linken im Europaparlament Ursula von der Leyen bei der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin die Unterstützung verweigern. Die Antworten der CDU-Politikerin auf Fragen in seiner Fraktion seien "unzureichend" gewesen, erklärte der Linken-Europaabgeordnete Martin Schirdewan. Die CDU-Politikerin habe "keine Vision", die "auf sozialer Gerechtigkeit und Menschenrechten" basiere.

BVR: Lagarde muss Unabhängigkeit der EZB verteidigen

Die Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, warnt vor einer zu großen Nähe zwischen Politik und Europäischer Zentralbank (EZB). "Gegenüber der Politik muss Frau Lagarde als EZB-Präsidentin nun die Unabhängigkeit der EZB verteidigen", sagte Kolak bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. Die Rolle der EZB habe sich in den letzten Jahren verändert, etwa durch die Übernahme der EU-Aufsicht. "Zu eng darf das Band zwischen EZB und den Mitgliedstaaten aber nicht werden."

BVR: Erwarten keine Zinswende in den kommenden fünf Jahren

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat keine Hoffnung auf eine schnelle Zinswende. "Auch wir rechnen nicht mit einer Wende beim Leitzins in den kommenden fünf Jahren", sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. "Zinswende ade. Offenbar sind wir im Japan-Szenario angekommen."

Opec senkt Prognose für Konkurrenzproduktion

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat die Wachstumsprognose für die Ölförderung ihrer nicht kartellgebundenen Konkurrenten für dieses Jahr gesenkt. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht reduzierte die Opec ihre Prognose für das Angebotswachstum 2019 außerhalb der Opec auf 2,05 Millionen Barrel pro Tag. Diese Zahl markierte einen Rückgang von 95.000 Barrel pro Tag.

Frankreich hält an Digitalsteuer für Google und Co. fest

Frankreich hält trotz möglicher Strafzölle der USA an seiner Digitalsteuer für US-Konzerne wie Google und Apple fest. "Frankreich ist ein souveräner Staat, der eigenständig über seine Steuerregeln entscheidet", sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Donnerstag vor der abschließenden Lesung des Steuergesetzes im Pariser Senat. Die zweite Parlamentskammer gab anschließend grünes Licht für die Steuer.

BoE: Anziehungskraft Großbritanniens für ausländisches Kapital sinkt

Ausländische Investoren meiden britische Gewerbeimmobilien und risikoreiche Unternehmenskredite im Zuge des Brexit-Prozesses. Die Bank of England (BoE) sieht darin Anzeichen, dass die Unsicherheit über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union die internationale Anziehungskraft Großbritanniens beeinträchtigt. Die BoE warnte in ihrem Bericht zur Finanzstabilität, dass der Rückgang der Auslandsinvestitionen in einige britische Vermögenswerte ein Risiko für die Gesamtwirtschaft darstellt.

Merkel absolviert militärische Ehren im Sitzen

Nach ihrem erneuten Zitteranfall vom Vortag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag den Empfang der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen im Sitzen absolviert. Auf dem roten Teppich vor dem Kanzleramt waren zwei Stühle platziert, auf denen Merkel und Frederiksen das militärische Ritual und das Abspielen der Nationalhymnen entgegennahmen. Danach schritten beide die Ehrenformation aber wie üblich ab.

Altmaier blickt optimistisch auf Gespräche in Washington

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist zuversichtlich, während seiner US-Reise zum Abbau der Spannungen zwischen den USA und Europa beitragen zu können. Sein Treffen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin in Washington am Mittwoch sei "positiv und konstruktiv" verlaufen, sagte er vor Journalisten in Washington laut einem vom Ministerium auf Twitter verbreitetenden Video.

Früherer Berliner Finanzsenator Sarrazin kann aus SPD ausgeschlossen werden

Der umstrittene frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin kann aus der SPD ausgeschlossen werden. Die Schiedskommission Charlottenburg-Wilmersdorf gab einem entsprechenden Antrag des SPD-Parteivorstands statt, wie Generalsekretär Lars Klingbeil mitteilte. Sarrazin habe gegen die Grundsätze der Partei verstoßen, "rassistische Gedanken haben in der SPD keinen Platz", erklärte Klingbeil. Sarrazin kann gegen die Entscheidung Berufung einlegen.

Verfassungsschutz stuft "Identitäre Bewegung" als eindeutig rechtsextrem ein

Der Verfassungsschutz stuft die "Identitäre Bewegung Deutschland" (IBD) als eindeutig rechtsextrem ein. Die bislang als "Verdachtsfall" bewertete Organisation werde nunmehr als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" geführt, teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz mit. Die 600 Mitglieder zählende Bewegung ist mit dem sogenannten Ethnopluralismus in Erscheinung getreten, demzufolge Menschen unterschiedlicher Ethnien nicht in einer Gesellschaft leben sollten.

Bolsonaros umstrittene Rentenreform nimmt erste Hürde in Brasiliens Parlament

Das brasilianische Unterhaus hat die umstrittene Rentenreform von Präsident Jair Bolsonaro in einer ersten Abstimmung angenommen. Nach der Zustimmung einer deutlichen Mehrheit von 379 Abgeordneten bei 131 Gegenstimmen geht das Gesetzespaket in eine zweite Abstimmungsrunde, bevor es dem Senat vorgelegt werden kann. Vor dem Parlament demonstrierten Aktivisten und Gewerkschafter gegen das Vorhaben.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juni Verbraucherpreise +1,8% gg Vorjahr

Schweden Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,8% gg Vorjahr

