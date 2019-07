Zwischen 20 und 25 Arbeitsstunden spart Marvin Lichte, Handwerksmeister und Inhaber des Betriebs Elektro-Lichte in Medebach, seit er die Abläufe in seinem Unternehmen weitestgehend digitalisiert hat. Und das Monat für Monat. Der junge Handwerksmeister nutzt die modernen Möglichkeiten der Digitalisierung, um effizienter, kostengünstiger, zeitsparender und letztlich auch bequemer zu arbeiten. Unterstützung findet er dabei in der Software »Hero« der Sonepar Deutschland GmbH.

»Weg vom Papier« lautete das Ziel des selbstständigen Jungunternehmers, der Mitte 2016 seine Firma gründete und mittlerweile acht Mitarbeiter beschäftigt. Zu umständlich, zu mühsam, zu langsam waren ihm die analogen Arbeitsweisen (Bild 1). Im folgenden Interview berichtet er von seinen Erfahrungen mit der Digitalisierung des eigenen Betriebs.

Was bedeutet für Sie Digitalisierung im Alltag?

M. Lichte: Seit Firmengründung waren unsere Protokolle die reinste Zettelwirtschaft. Lauter handschriftlich ausgefüllte Dokumente, die fotografiert und dann per Mail ins Büro geschickt wurden. Dort mussten die ...

