Softwareentwickler Full-Stack Ruby (m/w/d) Teil- oder Vollzeit & unbefristet - Hamburg



Du möchtest Software in einer modernen Microservice-Architektur mit innovativen Technologien im Backend sowie im Frontend mit agilen Methoden programmieren? Dann werde Teil unseres Teams und entwickle Software mit uns im schönsten Stadtteil Hamburgs. Mit unserem Team unterstützen wir unsere Kunden bei der Pressearbeit. Aufgabe ist die Weiterentwicklung unserer PR-Software und Mediendatenbank (https://www.zimpel.de/). Hierfür entwickeln wir Tools und ermöglichen den Zugriff auf über 750.000 Medienkontakte.



Das bringst du mit



- Ruby on Rails oder ein vergleichbares Framework (Django) - React oder ein anderes modernes JavaScriptFramework - Erfahrung mit DevOps, idealerweise hast du schon mit Docker gearbeitet - Mehrjährige Berufserfahrung & du bist die Arbeit in einem größeren Team gewöhnt



Das erwartet dich bei uns



- Arbeiten im agilen Team - "Zeit für Qualität" - Softwareentwicklung mit Leidenschaft



Dein neuer Arbeitsplatz



- Ist flexibel in der Arbeitszeitgestaltung, und zwischendurch kannst du mobil arbeiten - Liegt zentral in Alsternähe, und deine Kosten für Bus & Bahn übernehmen wir - Nimmt dir gern privaten Stress ab und damit bspw. auch deine privaten Pakete in Empfang - Hat einen höhenverstellbaren Tisch & eine moderne technische Ausstattung - Bringt eine Menge Spaß, und vom Teamtag bis hin zur Sommer- oder Xmas-Party ist einiges los - Kommt auch mal ohne dich aus: 30 Tage Urlaub, und am 24. sowie 31.12. haben alle frei - Feiert Team-Erfolge, und daher gibt es für alle einen Unternehmensbonus - Denkt grün, und somit achten wir bei den kostenlosen Kalt- und Heißgetränken sowie beim Obst auf Fairtrade bzw. regionale Zulieferer - Lässt dich nicht ins kalte Wasser springen: wir haben ein individuelles Onboarding-Programm - Hat ein kollegiales Miteinander: Wir mögen kein förmliches Sie, und daher duzen wir uns vom Praktikanten bis hin zur Geschäftsführung - Kümmert sich um dich mit der Bezuschussung bei vermögenswirksamen Leistungen oder einem Angebot für die betriebliche Altersvorsorge



Kontakt: Vanessa Bauer personal@newsaktuell.de 040-4113-32322