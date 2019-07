Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!



Sonntag, 21. Juli 2019, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Live aus dem Sendezentrum Mainz



Vor 50 Jahren, in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969, landeten Neil Armstrong und Buzz Aldrin im Rahmen der Apollo-11-Mission als erste Menschen auf dem Mond.



Gäste: Julian David, Johnny Logan, Giovanni Zarella, Vanessa Neigert, Detlef Malinkewitz, Lunascope, Vera Klima und andere. Anlässlich dieses Jubiläums taucht auch der "Fernsehgarten" in kosmische Welten ein: Experten-Talks, Experimente, Service-Tipps, Artistik und Spiele bilden das bunte Rahmenprogramm. Und es gibt wieder viel Musik von dieser Welt.



Sonntag, 28. Juli 2019, 11:40 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Live aus dem Sendezentrum Mainz



"Malle ist nur einmal im Jahr!" Mit Spiel, Spaß und den aktuellsten Party-Hits findet Deutschlands größte Mallorca-Party heute auf dem Mainzer Lerchenberg statt.



Gäste: Mickie Krause, Jürgen Drews, Peter Wackel, Jürgen Milski, Markus Becker, Tim Toupet, Anna-Maria Zimmermann, Marry, Olaf Henning, Die Zipfelbuben, Carolina, Lorenz Büffel, Mia Julia und andere.



