Am 22. Mai gab das weltweit tätige Kosmetikunternehmen bekannt, dass Chairman und CEO David Holl laut der RepTrak-Studie 2019 des Reputation Institute zu den zehn angesehensten CEOs der Welt gehört. Das Reputation Institute, der weltweit führende Anbieter von Reputationsmessungen, hat das Ansehen von mehr als 140 globalen CEOs gemessen und mehr als 230.000 Einzelbewertungen in der informierten Öffentlichkeit abgefragt. Die Studie wurde im Januar und Februar dieses Jahres durchgeführt.

Laut Kylie Wright-Ford, CEO des Reputation Institute, sind verantwortungsvolles Handeln, ethisches Verhalten und die Berücksichtigung sozialer Belange die wichtigsten Faktoren für die Reputation des CEO. Tatsächlich werden CEOs nach den Ergebnissen des Reputation Institute eher nach ethischen Gesichtspunkten als nach Gewinnmargen beurteilt. Auf diese Weise ist die Wahrnehmung von CEOs und den von ihnen geführten Unternehmen direkt miteinander verbunden.

Diese bedeutende Anerkennung spiegelt die Reihe von Meilensteinen wider, die Mary Kay in den letzten Monaten in Europa erreicht hat. In den Jahren 2018 und 2019 erhielt Mary Kays Europa-Region bis dato über 90 Produkt- und Branchenauszeichnungen - ein Beweis für Mary Kays Mission, das Leben von Frauen zu bereichern, wissenschaftlich gestützte Produkte anzubieten, die Frauen lieben, und ein langjähriges Engagement, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben.

"In einem hart umkämpften Umfeld zeichnen sich die Geschäftswerte von Mary Kay weltweit aus und sind ein glänzendes Vorbild in Europa", sagte Tara Eustace, President der Region Europa von Mary Kay. "Jede dieser Auszeichnungen zeigt, wie ernst wir unsere Mission nehmen; sie bieten auch selbstständigen Beauty Consultants in Europa die Möglichkeit, mit ihren Kunden zu feiern, Produktneuheiten und -aktualisierungen zu teilen und gleichzeitig das Vertrauen in die Marke zu stärken", fügte Eustace hinzu.

Zu den jüngsten Auszeichnungen gehören:

Spitzenleistungen im Direktvertrieb

Seldia, der europäische Verband für Direktverkauf, hat Mary Kay Europa kürzlich bei seinen Astra Awards 2018 als "Best Company of the Year" (Bestes Unternehmen des Jahres) ausgezeichnet. Im Juli 2019 erhielt Mary Kay Belarus den "Direct Sales Cosmetic Company Number One Award" (Nummer Eins der Kosmetikunternehmen im Direktverkauf) von den jährlichen nationalen Auszeichnungen "Number One". Im Juni 2019 wurde Mary Kay Ukraine in der Umfrage "Favor of Success" als "Number 1 Direct Selling Cosmetic Brand" (Nummer Eins der Kosmetikmarken im Direktverkauf) geehrt. Mary Kay Spanien war nach Handelsregisterdaten 2014, 2015, 2016 und 2017 "Number 1 Direct Selling Cosmetic Company" (Nummer Eins der Kosmetikunternehmen im Direktverkauf)

Herausragende Frauen in Führungspositionen

Im April 2019 erhielt Alla Sokolova, General Manager von Mary Kay Russland, vom Russian Business Guide's People of the Year den "Manager of the Year Award" (Auszeichnung für die Managerin des Jahres). Diese Auszeichnung würdigt den Beitrag des Unternehmens zur Entwicklung der russischen Wirtschaft und des Unternehmertums in Russland.

In den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurde General Manager von Mary Kay Spanien, Gema Aznar, in der jährlichen Liste "500 Most Influential Women in Spain" (500 einflussreichste Frauen Spaniens) des YoDona Magazins vorgestellt, die in der Sonderausgabe "Female Power" hervorgehoben wurde.

Vortrefflichkeit im Bereich Unternehmertum und Befähigung von Frauen

Am 24. Mai wurde das von Mary Kay Russland ins Leben gerufene Programm "Secrets of Big Business with Mary Kay" (Geheimnisse des großen Geschäfts mit Mary Kay) als "2019 Best Social Project of Russia Award" (Bestes russisches Sozialprojekt 2019) in der Kategorie "Social Entrepreneurship" (Soziales Unternehmertum) ausgezeichnet. Mary Kay Russland hatte bereits im November 2018 den "Woman Who Matters Award" (Auszeichnung für bedeutende Frauen) für das Programm "Secrets of Big Business with Mary Kay" (Geheimnisse des großen Geschäfts mit Mary Kay) erhalten. "Woman Who Matters" identifiziert die besten Initiativen, Praktiken und Programme russischer Unternehmen zur Unterstützung von Frauen.

Mary Kay Russland erhielt auch den "2018 Best Social Project of Russia Award" (Bestes russisches Sozialprojekt 2018) für die Kampagne "Beauty of Confidence" (Schönheit des Vertrauens) und die Skin Care Labs. Im Mai fand der jährliche Wettbewerb "Best Russian Social Project" (Bestes russisches Sozialprojekt) statt, bei dem mehr als 70 Unternehmen ihre Sozialprojekte einreichten. Das Programm wurde geschaffen, um die Pläne der russischen Regierung zur Stärkung der Sozialpolitik zu unterstützen.

Mary Kay Belarus erhielt für seine sozial aktive Position eine "2018 Brand of the Year" (Marke des Jahres 2018) Silbermedaille in der Kategorie "Social Responsibility" (Soziale Verantwortung). Die Auszeichnung erfolgte auf die Umsetzung des Programms "Beauty That Counts" (Schönheit, die zählt) und des Beitrags des Unternehmens zur Entwicklung des Unternehmertums von Frauen in Belarus.

Mary Kay GB erhielt den "Company with Heart Award" (Preis für das Unternehmen mit Herz) bei den 2018 UK Pride of Direct Selling Awards für seine Partnerschaft mit der Look Good, Feel Better Stiftung. "The Company with Heart Award" wird an das Unternehmen verliehen, das durch seine philanthropischen Aktivitäten und sein gesellschaftliches Engagement einen Schritt weitergeht, um eine gemeinnützige Wirkung zu erzielen.

Mary Kay wurde bei den "2019 Spring Omni Awards" mit einem begehrten Goldranking in der Kategorie "Educational" (Ausbildung) für sein innovatives Verkaufsbildungssystem Link Learn ausgezeichnet. Die E-Learning-Plattform enthält einen soliden Lehrplan, der darauf abzielt, die Ausbildung für den unabhängigen Außendienst verstärkt zu fördern und seinen Geschäftserfolg zu steigern. Außerdem verbindet es die selbständigen Beauty Consultants von Mary Kay mit einer Lerngemeinschaft, die auf Inhalten, Barrierefreiheit und Lokalisierung basiert. Mary Kays Link Learn wurde im vergangenen Januar von der Brandon Hall Group mit dem "2018 Technology Excellence Award" (Preis für technologische Spitzenleistung 2018) mit einer Bronzemedaille in der Kategorie "Best Advance in Learning Management Technology for External Training" (Bester Fortschritt in der Lernmanagementtechnologie für externe Schulungen) ausgezeichnet.

Spitzenleistung bei digitalen und gedruckten Tools

Im April gewann die App MirrorMe von Mary Kay Russland den "2019 Best Corporate Media Award" (Preis für beste Unternehmensmedien) in der Kategorie "Client Media: Web Media" (Kundenmedien: Webmedien) Mit der mobilen Anwendung Mary Kay MirrorMe kann jeder ein schönes Make-up ohne jegliche Make-up-Tools erstellen.

Das Magazin "Applause" von Mary Kay Russland für selbstständige Beauty Consultants erhielt 2018 zwei Auszeichnungen: den "Media Leader Award" (Preis für Medienführer) in der Kategorie "Best Corporate Magazine" (Bestes Unternehmensmagazin) und den "Silver Threads Award" in der Kategorie "Best Corporate Edition" (Beste Unternehmensausgabe).

Ausgezeichnete Leistungen als Arbeitgeber

Mary Kay Spanien und Mary Kay Polen wurden mit dem "2018 AON Best Employers Award" (AON-Preis für besten Arbeitgeber 2018) ausgezeichnet. Dieser Preis ehrt Organisationen, die hervorragende Leistungen am Arbeitsplatz demonstrieren.

Höchste Produktqualität

Mit mehr als 1.500 Patenten und einem Team von Wissenschaftlern, die sich der Herstellung innovativer Produkte widmen, die auf bewährten Ergebnissen basieren, wurden Mary Kay-Produkte 2018 mit mehr als 40 und 2019 mit bislang 22 Preisen ausgezeichnet. Von den in der Kosmetikindustrie und bei Verbrauchern beliebtesten Produkten erhielten Mary Kay TimeWise Miracle3D-Set, TimeWise Repair Lifting Bio-Cellulose-Maske, TimeWise Vitamin C Activating Squares und Oil-Free Eye Makeup Remover am meisten Auszeichnungen.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der ursprünglichen bahnbrechenden Powerfrauen, gründete vor mehr als 55 Jahren ihr Kosmetikunternehmen mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte herzustellen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeitern in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay widmet sich der Erforschung der Wissenschaft hinter der Schönheit und der Herstellung von hochmoderner Hautpflege, Farbkosmetik, Duftstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln. Über die Mary Kay Foundation? hat das Unternehmen mehr als 78 Millionen US-Dollar für die Krebsforschung und Unterkünfte für Opfer häuslicher Gewalt bereitgestellt. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiter mit einem Lippenstift nach dem anderen.

Über das Reputation Institute

Das Reputation Institute hilft Führungskräften in den weltweit größten Unternehmen, Glaubwürdigkeit bei den Menschen aufzubauen, die ihnen am wichtigsten sind, indem es datengesteuerte Erkenntnisse darüber liefert, wie sie wirklich wahrgenommen werden. Wir tun dies mit RepTrak, einer beispiellosen Technologie, die aussagekräftige Einblicke in Branchen-, Wettbewerbs- und Unternehmensanalysen liefert. Zu den bisherigen und aktuellen Kunden gehören unter anderem Whirlpool, Barnes Noble, The Estée Lauder Companies, JP Morgan Chase Co., LEGO, P&G, Cisco und Telefonica.

Über Seldia

Seldia würdigt die besonderen Verdienste von Unternehmen, die hervorragende Leistungen in den Bereichen Empowerment, Unternehmertum und Engagement für die Herstellung von branchenführenden Produkten erbringen. Seldia vertritt 28 nationale Direktvertriebsverbände und 20 Mitgliedsunternehmen in ganz Europa und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Interesse der nationalen Direktvertriebsverbände und Direktvertriebsunternehmen in Europa zu fördern. "Best Company of the Year" zeichnet das Unternehmensmitglied aus, das das Bewusstsein für die Methode des Direktvertriebs am besten schärft, den sozioökonomischen Nutzen der Methode fördert und ein starkes Engagement für die Unterstützung der Mission von Seldia zeigt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

