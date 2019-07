Der Kurs der Commerzbank-Aktie kämpft derzeit mit der Marke von 6,50 Euro und hat in der 2-Wochen-Betrachtung rund 5% gewonnen. In der 1-Jahres-Betrachtung können Commerzbank-Aktionäre bislang einen Kursgewinn in Höhe von circa 12% verbuchen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 10,40 auf 9,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral"...

