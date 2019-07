US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Am Vortag hatten die Staatspapiere noch in Reaktion auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell zugelegt.

Powell hatte weitere Signale in Richtung einer baldigen Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) gegeben. Nach seiner Rede vor dem Repräsentantenhaus spricht er am Donnerstag vor dem US-Senat. Dabei dürfte er seine Aussagen vom Vortag erneut bestätigen.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken 3/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 102 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,08 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 6/32 Punkte auf 105 31/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,58 Prozent./elm/jkr/mis

AXC0168 2019-07-11/14:55