FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donnerstag bereits den fünften Tag in Folge nach unten. Die Anleihe-Strategen von Nordea gehen davon aus, dass die EZB im derzeitigen von großer Unsicherheit geprägten makroökonomischen Umfeld mit gleichzeitiger Inflationsentwicklung deutlich unter dem Ziel im September eine neue Stimulus-Runde einleiten wird. Auch EZB-Direktoriumsmitglied Coeure machte deutlich, dass die sehr niedrigen marktbasierten Inflationserwartungen kein triftiger Grund für die EZB seien, bereits in der Juli-Sitzung eine neue Runde der Entspannung vorzuschlagen.

Wer auf eine Senkung des Einlagensatzes plus QE-Ankündigung Ende des Monats gesetzt hatte, könnte nun auf die Verkaufsseite gewechselt sein. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 63 Ticks auf 171,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,73 Prozent und das Tagestief bei 171,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 495.018 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 11 Ticks auf 134,2 Prozent.

July 11, 2019 09:10 ET (13:10 GMT)

