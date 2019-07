Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Ziel für FMC auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Pläne der US-Regierung zu Änderungen in der Versorgung nierenkranker Menschen mit der Unterstützung der Heimdialyse dürften große Auswirkungen auf FMC haben, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So könnte der Fokus auf Heimdialyse eine Verkleinerung der Klinikkapazitäten erforderlich machen. FMC berichte von rund 2500 eigenen Kliniken in den USA. Andererseits könnte FMC durch NxStage, Marktführer bei der Heimdialyse, Wettbewerbsvorteile erlangen./elm/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005785802