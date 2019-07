Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 89,95 Euro belassen. Ein von den US-Gesundheitsbehörden am Mittwoch herausgegebenes Positionspapier zur Kostenübernahme bei der Behandlung von Nierenkrankheiten dürften von einiger Relevanz sein, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar fehlten bei den einzelnen Vorschlägen noch viele Details. Letztendlich dürften die Vorschläge unter dem Strich aber positive Auswirkungen für FMC haben./kro/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

