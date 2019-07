Die Shilpa Shetty App wird Brightcove nutzen, um Online-Videos zu streamen, um indische Verbraucher zu einem gesunden Lebensstil anzuregen und zu inspirieren

Brightcove (NASDAQ: BCOV), der führende Anbieter von Cloud-Services für Video, gab heute bekannt, dass SSK Osmosis, ein Joint Venture von Shilpa Shetty Kundra und Digiosmosis, die Brightcove Videoplattform ausgewählt hat, um Fitnessvideos auf Abruf in der Shilpa Shetty App zu streamen.

Die Shilpa Shetty App wurde in Partnerschaft mit Shilpa Shetty Kundra geschaffen, einer berühmten Bollywood-Schauspielerin und Fitnessikone. Die App umfasst über 200 Stunden kuratiertem Videomaterial, bei dem Yoga, Fitness sowie Ernährungsratschläge für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen im Mittelpunkt stehen. Die Brightcove Videoplattform versorgt die App mit Videoinhalten, die beeindruckende und fesselnde Videos mit einer End-to-End-Videoplattform umfassen, die das Hosting und die Veröffentlichung von Videos vereinfacht und optimiert. Die App ist im Netz, auf iOS- und Android-Geräten ab Juni 2019 verfügbar.

"Das Streaming von Medien hat für Shilpa Shetty Kundra eine neue Chance eröffnet, um seinen Markeneinfluss in der Fitnessbranche in Indien und im Ausland aufzubauen und zu nutzen", sagte Manish Kumar, Director, SSK Osmosis. "Unsere Stärke ist es, Inhalte bezüglich Yoga, Fitness und Ernährung zu schaffen, um unseren Nutzern attraktive Videoinhalte zu bieten. Wir haben Brightcove's Videostreaming-Technologie ausgewählt, da seine Kernkompetenz darauf beruht, der Bereitstellung von hochwertigen Videoerlebnissen von Nutzern die Komplexität zu nehmen. Wir fühlen uns wohl mit der Brightcove Videoplattform, da sie skalierbar ist. Während sich unsere Abonnentenzahl erhöht, ist Brightcove in der Lage, die Streaming-Spitzenzeiten zu bewältigen."

"Das Streaming von Videos hat der Shilpa Shetty App einen neuen Absatzmarkt geboten, um Zuschauer über die traditionellen Fernsehkanäle hinaus zu erreichen", sagte Sara Larsen, Chief Marketing Officer, Brightcove. "Die Einführung dieser auf Videos basierenden App ist die Antwort auf die zunehmend mobilen und vernetzten Verbraucher, die auf Fitnessinhalte zugreifen möchten, und ihre Bereitschaft, dafür zu zahlen. Wir freuen uns, die Shilpa Shetty App bei der Verwirklichung ihrer Vision zu unterstützen, indem wird die Brightcove Videoplattform wirksam einsetzen, um außerordentliche Inhalte anzubieten."

