19 Forschungs- und Industriepartner arbeiten in dem EU-Projekt Tempo zusammen, um Plattformen zu entwickeln, die neuartige Speichertechnologien für neuromorphes Computing bereitstellen. Diese Speichertechnik soll in mobilen Geräten genutzt werden, die komplexe Machine-Learning-Algorithmen verwenden. Anwendungen, die bisher in über die Cloud verbundenen Servern laufen, sollen in batteriebetriebenen Geräten wie Smartphones und Autos ausgeführt werden.

Hinter dem Projekt steht das Forschungs- und Innovationszentrum für Nanoelektronik und digitale Technologien Imec. Finanziert wird es durch das Gemeinschaftsunternehmen Ecsel, das öffentlich-private-Partnerschaften in der EU unterstützt.

