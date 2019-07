Das Kursfeuerwerk an der Wall Street hält an. Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung trieb die US-Börsen am Donnerstag teils auf neue Höchststände: der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte ein halbes Prozent zu und übersprang erstmals die Marke von 27.000 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 0,3 Prozent auf 3002 Punkte, der...

Den vollständigen Artikel lesen ...