Zürich - Die Korea International Cooperation Agency (KOICA) und responsAbility Investments AG, ein internationaler Asset Manager mit Sitz in der Schweiz, werden gemeinsam die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Sub-Sahara Afrika vorantreiben. KOICA hat eine Kapitaleinlage von USD 1 Mio. in die Technical Assistance Facility (TA) der von responsAbility gemanagten responsAbility...

