Unter der Regie von Christine Lagarde wird sich die Geldpolitik der EZB noch stärker den Wünschen der Südländer und Finanzmärkte unterordnen. Mit dramatischen Folgen für Wirtschaft und Wohlstand.

Wer Christine Lagarde trifft, begegnet einer Frau, die keinen Stress zu kennen scheint, nie ermüdet, klar analysiert, aufmerksam zuhört. Ihr Händedruck ist fest, der Ton verbindlich. Auch nach stundenlangen Gesprächen wirkt sie frisch und ausgeruht. Wenn sie sitzt, hält sie sich kerzengerade. Ist sie unterwegs, eilt sie mit weiten Schritten ihren Mitarbeitern voraus.

Wie Lagarde das trotz der enormen Belastung macht? Den Stress atme sie weg, sagt sie. Wenn sie ins Büro geht, hat sie oft schon Yoga gemacht. "Ich ziehe daraus Kraft, lerne meine Reserven und meine Grenzen kennen."

Auch wer sich in diesen Tagen in Washington, Brüssel und Berlin umhört, bekommt nur Positives über Madame Lagarde zu hören. Intelligent sei sie, extrem charmant sowieso, trotz all der Spitzenämter empathisch geblieben, in ihrer Arbeit lösungsorientiert, nie laut gegenüber Kollegen.

Christine Lagarde stellt zweifellos eine Ausnahmeerscheinung auf der Bühne der Weltpolitik dar. Dass sie in einem der wichtigsten Jobs, die weltweit zu vergeben sind, intellektuell mithalten kann, dass sie als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Chefin sie im November wird, der Institution französische Frische und globalen Glanz verleihen wird, davon darf man also ausgehen.

Allerdings, und das ist die Schattenseite der Berufung Lagardes, drohen der Notenbank neue Gefahren, die sich so zusammenfassen lassen: Sie ist Juristin, Politikerin, Französin. Als Juristin hat sie sich volkswirtschaftliches Wissen angeeignet, sicher. Doch in einer schweren Krise ist sie auf die Kenntnisse und das Urteil der Experten in der EZB angewiesen. Als ehemalige Finanzministerin denkt sie politisch, glaubt an die Steuerbarkeit der Wirtschaft durch keynesianische Hebelhydraulik. Tja, und dann ist Lagarde eben auch Französin. Und als solche hat sie tendenziell die Interessen des Mittelmeerraums im Blick.

Und so lässt sich die Berufung der Powerfrau eben auch anders interpretieren: als Coup Frankreichs und der anderen Südländer. Denn Lagarde garantiert und personalisiert eine Zeitenwende, die ihr Vorgänger Mario Draghi eingeleitet hat: den Triumph der Finanz- über die Geldpolitik, die Ausrichtung der Zinsen an den Finanzierungswünschen schuldenbeladener Regierungen und den Sieg etatistischer Ideen über ordnungspolitische Regelhaftigkeit. Die Politisierung des Euro wird sich unter Lagarde beschleunigen. Und das heißt für Unternehmen und Verbraucher: Eine Abkehr von den Bonsai-Zinsen ist nicht in Sicht. Lagarde ist Madame Nullzins.Wer aber ist diese Frau? Was hat sie geprägt? Und wie werden sich ihre Erfahrungen in Paris und Washington auf den neuen Job in Frankfurt auswirken? Und was bedeutet all das für diejenigen, die seit Langem am meisten unter der EZB leiden: die Sparer?Wer nach Antworten auf diese Fragen sucht, muss ein paar Jahre zurückgehen - und landet zunächst bei einer beruhigenden Erkenntnis: Auch Lagarde ist nur ein Mensch.

Madame Fettnapf: Finanzministerin

Ihre Laufbahn verdankt sie der 2007 heraufziehenden Euro-Krise. In besseren Zeiten hätte ihr damaliger Chef, Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy, ihre Berufung zur Wirtschafts- und Finanzministerin wohl kassiert. Lagarde wäre von der politischen Weltbühne verschwunden und vermutlich in eine international tätige Anwaltskanzlei zurückgekehrt.

Ihr Problem: Sie war "outspoken", wie man das in den USA nennt, hatte sich mit ihrer klaren Meinung ein Vierteljahrhundert lang bei der Anwaltskanzlei Baker McKenzie bis zur Chefin emporgearbeitet. Aber "outspoken" zu sein ist als Politikerin nicht die beste Qualifikation. Kaum im Amt, war sie als "Madame la Gaffe" - Frau Fettnapf - verschrien. Sie hatte unter anderem das französische Arbeitsrecht als "erdrückend" bezeichnet. "Marie Antoinette" schallte es ihr entgegen, als sie den Bürgern riet, bei steigenden Benzinpreisen doch öfter mal das Fahrrad zu nehmen. Königin Antoinette soll dem darbenden Volk Kuchen empfohlen haben, wenn es an Brot fehle. "Ich habe anfangs gesagt, was ich dachte, ohne wirklich das politische Vokabular zu beherrschen", zeigte Lagarde später Reue.

In der Krise aber brauchte Sarkozy Lagarde, die bald tage- und nächtelang ohne Dolmetscher mit Kollegen in aller Welt verhandeln musste. Vor allem in Brüssel, wo sie gleich auffiel - mit ihrem Charme und ihrer Scharfsinnigkeit. Damals entstand auch das enge Verhältnis zu Wolfgang Schäuble. Das Zusammenspiel mit dem deutschen Finanzminister prägte vor allem die ersten Wochen der Griechenlandkrise.

Von Bundeskanzlerin Angela Merkel heißt es, sie schätze zwar die intellektuelle Brillanz der Französin, ihr sei der stets perfekte Auftritt aber auch ein wenig suspekt. Immerhin war es Lagarde, die Merkel half, Sarkozy davon zu überzeugen, dass der IWF bei der Griechenlandrettung mit an Bord sein müsse.Ein schwarzer Fleck auf ihrer weißen Karriereweste findet sich dennoch: 2008 hatte sie als Ministerin einem Schiedsspruch zugestimmt, der dem französischen Geschäftsmann Bernard Tapie mehr als 400 Millionen Euro aus der Staatskasse bewilligte. Der Gerichtshof der Republik sprach sie 2016 wegen Fahrlässigkeit schuldig. Von einer Strafe sah er jedoch ab - ausdrücklich auch wegen ihres internationalen Ansehens. Längst zur IWF-Chefin aufgestiegen, bestand Lagardes Aktionsradius nicht mehr nur aus Paris und Brüssel: Ihre Bühne war jetzt die Welt.

Madame Weltweit: Christine Lagardes Wirken als IWF-Chefin

Dabei war auch der Anfang beim IWF nicht leicht: Als Lagarde 2011 die Aufgabe übernahm, fand sie eine verunsicherte Organisation vor. Ihr Vorgänger Dominique Strauss-Kahn teilte seinen Rücktritt schriftlich aus einer Gefängniszelle mit. Der Schock erschütterte den IWF. "Es gab damals erhebliche Bedenken, was die Integrität der Organisation anging", sagt der ehemalige US-Exekutivdirektor Douglas Rediker. Lagarde sei es gelungen, das Ansehen wieder herzustellen und intern das Selbstvertrauen zu stärken. "Sie war der stabilisierende Faktor, den wir gebraucht haben", so Rediker.

Selbstverständlich war das nicht. Direkt nach ihrer Berufung schlugen Lagarde erhebliche Vorbehalte entgegen. Ob sie als Juristin den notwendigen Sachverstand mitbringe, um die Ökonomenorganisation zu führen, fragten ihre Kritiker. Die neue Direktorin ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. "Sie hat das einfach ignoriert ...

