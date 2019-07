Wien (ots) -



Heiße Tage und lange, laue Sommernächte - die Biergärten sind voll, die Terrassen belebt und die Grillsaison ist in ihrer Hochphase. Es ist Zeit für erfrischende Mischgetränke und Almdudler ist bei den geselligen Momenten natürlich mittendrin. Das Almdudler-Credo lautet dabei ganz klar: "Mischen Possible". Denn Almdudler Original ist die perfekte Basis für kreative Drink-Rezepte - natürlich echt und anders als erwartet. Ob mit Limetten, Holunderblüten, Zitronen oder Beeren, ob mit oder ohne Alkohol, in den Almdudler Drinks treffen Almdudler Original und frische, fruchtige Zutaten aufeinander. Alle "Mischen Possible"-Getränke sind dabei einfach zu mixen. Egal, ob Profi-Barkeeper oder all jene, die es noch werden möchten: Die Almdudler Drinks sorgen für ein besonders erfrischendes Dudelvergnügen. Ausprobieren lohnt sich!



Die Alpenkräuterlimonade des österreichischen Familienunternehmens sprudelt seit 1957 nach unveränderter und streng geheimer Rezeptur. Für ihr unverwechselbares Geschmackserlebnis werden vielfältige Alpenkräuter, zum Beispiel Sonnenhut, Melisse, Salbei, Enzian und Holunderblüte, gesammelt und sorgfältig verarbeitet. Frisches Quellwasser, natürlicher Rübenzucker und Zitronensäure runden die herb-süße Komposition ab. Almdudler Original kommt dabei ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen aus und ist zudem zu 100 Prozent vegan zertifiziert. Weitere Informationen unter almdudler.com



Für das besondere Dudel-Vergnügen: Almjodler Lime



Zutaten: 10cl Almdudler Original 4cl Wodka 1cl Lime Juice



Zubereitung: Sauer macht lustig! Wodka mit Lime Juice und Eis in ein Longdrink-Glas füllen. Für ein spritzig-erfrischendes Vergnügen kurz vor dem Servieren mit Almdudler aufgießen.



