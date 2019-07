Sah es vor wenigen Tagen noch so aus, als könnte die Wirecard-Aktie kurz davor stehen, die Seitwärtsbewegung innerhalb der engen Handelsspanne von rund fünf Euro zu beenden, ist inzwischen Ernüchterung im Lager der Bullen eingekehrt. Statt des erhofften Ausbruchs aus der Range nach oben, orientiert sich die Aktie nun wieder gen Süden und nähert sich der 50-Tagelinie an. Der gleitende Durchschnitt steigt noch leicht an und verläuft aktuell bei 145,26 Euro. Ihn müssen die Bullen unbedingt verteidigen, ... (Dr. Bernd Heim)

