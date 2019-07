Am 4. Juli drang der Kurs der Vonovia-Aktie nach einem steilen Anstieg bis an die auf der 45,00-Euro-Marke verlaufende 50-Tagelinie vor. Erwartungsgemäß unternahmen die Käufer anschließend mehrmals den Versuch, den gleitenden Durchschnitt zu überwinden. Diese Versuche scheiterten und die Enttäuschung über dieses Scheitern beginnt sich bereits in fallenden Kursen niederzuschlagen. Wird die Enttäuschung zu groß und die Verkaufsbereitschaft zu dominant, dürfte der Angriff endgültig gescheitert sein ... (Dr. Bernd Heim)

