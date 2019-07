Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat am Donnerstag Federn lassen müssen, fiel unter die wichtige Unterstützungsregion um 12.330/350 Punkte. Grundsätzlich ist dieser Fall überraschend, hätte man nach der von FED Chairman Powell gewählten, dovishen Rhetorik vor dem US-Kongress am Mittwoch doch einen freundlicheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...