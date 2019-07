"Rhein-Zeitung" zu SPD/Ursula von der Leyen:

"Der eben noch umworbene Wähler erlebt mit staunenden Augen einen zersetzenden Streit jener sozialdemokratischen Parteien, die zwar zur politischen Mitte der Volksvertretung gehören, die sich aber derzeit in einem Ausmaß gegenseitig beschädigen, dass eine künftige Zusammenarbeit in einem Bollwerk gegen rechts kaum vorstellbar ist. So wird man keinem gerecht: der Kandidatin nicht, dem Parlament als Ganzem nicht und dem Wunsch des Wählers nach einer starken demokratischen Mitte auch nicht."/yyzz/DP/he

AXC0008 2019-07-12/05:35