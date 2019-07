Geht's noch? Jetzt soll der Bund auch noch die Altschulden von Kommunen übernehmen. Bald brauchen wir die Länder wirklich nicht mehr.

Der Föderalismus ist am Ende, es kommt der zentralistische Einheitsstaat. Diesen Eindruck muss bekommen, wer die Politik in der Bundesrepublik verfolgt. Der jüngste Beleg ist die Bereitschaft der Bundesregierung, sich am Problem der kommunalen Altschulden zu beteiligen. Dabei sind dafür die Länder als Aufsichtsinstanz ...

