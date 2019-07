Medienmitteilung

Schweizerische Übernahmekommission beschliesst, dass der Abschluss eines möglichen Reverse Triangular Merger zu einem Preis von mindestens CHF 7.70 pro Aktie gleichwertig ist zu einem Übernahmeangebots zum gleichen Preis pro Aktie

Tel Aviv / Zürich, 12. Juli 2019 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, teilte heute mit, dass sie von der Schweizerischen Übernahmekommission (UEK) angewiesen worden ist, die Dispositive der Verfügungen 672/08 und 672/09 der UEK vom 11. Juli 2019 betreffend ein Gesuch von Mengke Cai vom 13. März 2019 zu einem möglichen Reverse Triangular Merger sowie zur Frage der Gruppenbildung der betreffenden Parteien im Zusammenhang mit einer solchen Transaktion zu veröffentlichen (vgl. Pressemitteilung der SHL vom 31. Mai 2019):

Verfügung 672/08 vom 11. Juli 2019:

"Die Übernahmekommission verfügt:

1. Es wird festgestellt, dass Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd., Xiang Xu und Kun Shen sowie Mengke Cai ihrer Pflicht zur Unterbreitung eines Angebots an die Aktionäre von SHL Telemedicine Ltd. gemäss Verfügung 672/01vom 26. Januar 2018 der Übernahmekommission nachkommen, sofern folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: a) Mengke Cai und/oder Kun Shen oder eine von diesen beiden gemeinsam oder von Mengke Cai oder von Kun Shen allein kontrollierte Gesellschaft führen einen Cash-out Merger nach israelischem Recht bezüglich SHL Telemedicine Ltd. durch; b) Der Cash-out Merger wird keinen Bedingungen unterstellt und wird genau so strukturiert und vollzogen, wie dies in den der Übernahmekommission vorliegenden Akten dargelegt wurde; sowie c) Die Regeln über Pflichtangebote gemäss Art. 135 FinfraG i.V.m. Art. 30 ff. FinfraV FINMA (6. Kapital der FinfraV-FINMA) werden eingehalten. 2. Es wird festgestellt, dass die gemäss Verfügung 672/01vom 26. Januar 2018 der Übernahmekommission festgestellte Angebotspflicht von Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd., Xiang Xu und Kun Shen sowie Mengke Cai nicht erlischt, falls der Cash-out Merger nach israelischem Recht nicht zu Stande kommt. 3. SHL Telemedicine Ltd. wird verpflichtet, bis spätestens am 12. Juli 2019 das Dispositiv der vorliegenden Verfügung zu veröffentlichen. 4. Die vorliegende Verfügung wird im Anschluss an ihre Veröffentlichung durch SHL Telemedicine Ltd. gemäss Ziff. 3 des Dispositivs hiervor auf der Webseite der Übernahmekommission veröffentlicht. 5. Die Gebühr zu Lasten von Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd., Xiang Xu, Kun Shen und Mengke Cai beträgt unter solidarischer Haftung CHF20'000.

Beschwerde (Art. 140 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes, SR 958.1):



Diese Verfügung kann innert einer Frist von fünf Börsentagen bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, angefochten werden. Die Anfechtung hat schriftlich zu erfolgen und ist zu begründen. Die Beschwerde hat den Erfordernissen von Art. 52 VwVG zu genügen."



Verfügung 672/09 vom 11. Juli 2019



"Die Übernahmekommission verfügt:

1. Es wird festgestellt, dass im Rahmen einer möglichen Erfüllung des Pflichtangebotes von Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd., Xiang Xu, Kun Shen und von Mengke Cai an die Aktionäre von SHL Telemedicine Ltd. mittels Cash out Merger nach israelischem Recht gemäss den derzeit der Übernahmekommission vorgelegten Akten folgende Personen nicht in gemeinsamer Absprache i.S.v. 33 FinfraV-FINMA mit Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd., Xiang Xu, Kun Shen und/oder mit Mengke Cai handeln: a) Yoram Alroy, 47 Tagor St., Tel Aviv, Israel; Erez Alroy, 15 Dresdner St., Tel Aviv, Israel; Yariv Alroy, 24 Ha'aliya Hashniya St., Herzliya, Israel; Hila Alroy, 47 Tagor St., Tel Aviv, Israel; Nahama Alroy, 47 Tagor St., Tel Aviv, Israel; Elon Shalev, 70 Yehoshua Bin Nun St., Tel Aviv, Israel; Ziva Shalev, 70 Yehoshua Bin Nun St., Tel Aviv, Israel; Nehama & Yoram Alroy Investment Ltd., 90 Igal Alon St., Tel Aviv, Israel; Y. Alroy Family Ltd., 90 Igal Alon St., Tel Aviv, Israel; Elon Shalev Investments Ltd., 70 Yehoshua Bin Nun, Tel Aviv, Israel; Southland Holding Ltd., 15 Dresdner St., Tel Aviv, Israel; Elon Shalev, 70 Yehoshua Bin Nun St., Tel Aviv, Israel; b) SHL Telemedicine Ltd.; sowie c) CR Capital Investment Management Ltd. 2. Es wird festgestellt, dass im Rahmen einer möglichen Erfüllung des Pflichtangebotes von Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd., Xiang Xu, Kun Shen und von Mengke Cai an die Aktionäre von SHL Telemedicine Ltd. mittels Cash out Merger nach israelischem Recht gemäss den derzeit der Übernahmekommission vorgelegten Akten folgende Personen nicht in gemeinsamer Absprache i.S.v. 11UEV mit Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset ManagementLtd., Xiang Xu, Kun Shen und/oder mit Mengke Cai handeln: a) Yoram Alroy, 47 Tagor St., Tel Aviv, Israel; Erez Alroy, 15 Dresdner St., Tel Aviv, Israel; Yariv Alroy, 24 Ha'aliya Hashniya St., Herzliya, Israel; Hila Alroy, 47 Tagor St., Tel Aviv, Israel; Nahama Alroy, 47 Tagor St., Tel Aviv, Israel; Elon Shalev, 70 Yehoshua Bin Nun St., Tel Aviv, Israel; Ziva Shalev, 70 Yehoshua Bin Nun St, Tel Aviv, Israel; Nehama & Yoram Alroy Investment Ltd., 90 Igal Alon St., Tel Aviv, Israel; Y. Alroy Family Ltd., 90 Igal Alon St., Tel Aviv, Israel; Elon Shalev Investments Ltd., 70 Yehoshua Bin Nun, Tel Aviv, Israel; Southland Holding Ltd., 15 Dresdner St., Tel Aviv, Israel; Elon Shalev, 70 Yehoshua Bin Nun St., Tel Aviv, Israel; sowie b) SHL Telemedicine Ltd. 3. Es wird festgestellt, dass im Rahmen einer möglichen Erfüllung des Pflichtangebotes von Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd., Xiang Xu, Kun Shen und von Mengke Cai an die Aktionäre von SHL Telemedicine Ltd. mittels Cash out-Merger nach israelischem Recht CR Capital Investment Management Ltd. gemäss den derzeit der Übernahmekommission vorgelegten Akten in gemeinsamer Absprache i.S.v. 11UEV mit Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd., Xiang Xu, Kun Shen und/oder mit Mengke Cai handeln würde. 4. SHL Telemedicine Ltd. wird verpflichtet, das Dispositiv der vorliegenden Verfügung bis spätestens am 12. Juli 2019 zu veröffentlichen. 5. Die vorliegende Verfügung wird im Anschluss an ihre Veröffentlichung durch SHL Telemedicine Ltd. gemäss Ziff. 4 des Dispositivs hiervor auf der Webseite der Übernahmekommission veröffentlicht. 6. Die Gebühr zu Lasten von Himalaya (Cayman Islands) TMT Fund, Himalaya Asset Management Ltd., Xiang Xu, Kun Shen und Mengke Cai beträgt unter solidarischer Haftung CHF20'000.

Beschwerde (Art. 140 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes, SR 958.1):



Diese Verfügung kann innert einer Frist von fünf Börsentagen bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, angefochten werden. Die Anfechtung hat schriftlich zu erfolgen und ist zu begründen. Die Beschwerde hat den Erfordernissen von Art. 52 VwVG zu genügen."

Finanzkalender 2019

19. September 2019 Halbjahresbericht 2019

