Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, NYSE: DAL) gab am Donnerstag eine Anhebung der Dividende um 15 Prozent auf vierteljährlich 0,4025 US-Dollar bekannt. Dies ist die sechste Erhöhung der Dividende von Delta Air Lines in Folge - seit der Gründung im Jahr 2013. Die Zahlung erfolgt am 15. August 2019 (Record date ist der 25. Juli 2019). Auf das ...

