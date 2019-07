Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ryanair von 9,75 auf 9,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Verspätungen bei Flugzeugauslieferungen und Probleme kleinerer Fluggesellschaften dürften das Kapazitätswachstum bremsen, was den Preisen und Margen auf der Kurzstrecke zugute komme, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Billigfluggesellschaft Ryanair kämpfe indes mit anhaltenden Wachstums- und Kostenrisiken, weshalb die Schätzungen für die Gewinne weiter zu sinken drohten./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-12/08:13

ISIN: IE00BYTBXV33