Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel zugleich von 5,70 auf 6,60 Euro angehoben. Mit den zuletzt angekündigten Umbaumaßnahmen sehe das Chancen-Risiko-Profil des Konzerns ausgeglichener aus, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwarte auch künftig aggressive Kosteneinsparungen sowie regulatorische Unterstützung, was potentiell in niedrigeren Eigenkapitalanforderungen münden könnte./kro/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

ISIN DE0005140008

AXC0041 2019-07-12/08:26