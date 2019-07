EQS Group-Media / 2019-07-12 / 08:00 MEDIENMITTEILUNG Sygnum nominiert Peter Wuffli als Mitglied des Verwaltungsrates *Starke Stewardship bei Sygnum - Peter Wuffli, ehemaliger Group CEO von UBS, wird Mitglied des Verwaltungsrates* Zürich, 12. Juli 2019 - Sygnum gibt heute die Nomination von Peter Wuffli, ehemals Group CEO von UBS, als Mitglied seines Verwaltungsrates bekannt. Die Wahl erfolgt unter Vorbehalt der formellen Zustimmung durch die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre. Als Mitglied des Beirats von Sygnum und aktiver Investor der ersten Stunde hat Peter Wuffli bereits wichtige strategische Unterstützung zur Entwicklung des Unternehmens geleistet. Seine Ernennung ergänzt die jetzt schon starke branchenrelevante Erfahrung des Verwaltungsrats und unterstützt die auf Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete Strategie von Sygnum. Luka Müller, Präsident des Verwaltungsrats und Mitgründer von Sygnum: «Wir freuen uns, dass Peter Wuffli sein persönliches Engagement bei Sygnum weiter verstärkt. Seine Erfahrung und sein Wissen werden eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere nächste Entwicklungsphase erfolgreich voranzutreiben und einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau eines tragfähigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte leisten.» «Ich bin vom grossen Potenzial der Distributed-Ledger-Technologie überzeugt und beeindruckt von der Positionierung und der Qualität des Teams von Sygnum. Ich freue mich darauf, zur Erfolgsgeschichte von Sygnum beitragen zu können, und weiss das Vertrauen, welches das Gründerteam und der Verwaltungsrat in mich setzen, sehr zu schätzen», fügt Peter Wuffli hinzu. Peter Wuffli ist Gründer und Präsident der philanthropischen elea Foundation for Ethics in Globalization. Darüber hinaus ist er Präsident des Stiftungsrats der Lausanner Managementschule IMD und Mitglied des Stiftungsrats der PG Impact Investments Foundation. Von 2009 bis 2019 war er Mitglied des Verwaltungsrates der Partners Group Holding und von 2014 bis 2018 dessen Präsident. Vorher war Peter Wuffli Group CEO von UBS, Leiter von UBS Global Asset Management und Chief Financial Officer bei UBS bzw. beim Schweizerischen Bankverein (eine Vorgängerbank der UBS). Zu Beginn seiner Karriere war er als Berater, Partner und Mitglied des Führungsteams der Schweizer Niederlassung von McKinsey & Company in Zürich tätig. *Über Sygnum* Sygnum unterstützt institutionelle und private qualifizierte Anleger, Unternehmen, Banken und sonstige Finanzinstitute dabei, in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum steht inmitten des regulatorischen Prozesses, eine Schweizer Bank- und Effektenhändler-lizenz und die Zulassung als Finanzmarktdienstleister in Singapur zu erhalten. Für mehr Informationen registrieren Sie sich bitte hier. [1] *Schweiz* Sygnum AG Uetlibergstrasse 134a 8045 Zürich Schweiz Medienkontakt Schweiz: Marcus Balogh E: sygnum@farner.ch T: +41 44 266 67 67 *Singapur* Sygnum Pte. Ltd. 71 Robinson Road, Level 14 Singapur 068895 Medienkontakt Singapur: Wan Zhen Seah E-Mail: wanzhen.seah@sygnum.com Tel.: +65 6914 9530 www.sygnum.com [2] DISCLAIMER - RECHTLICHER HINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS Dieses Dokument wurde von der Sygnum AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot oder eine Aufforderung durch die Sygnum AG oder im Namen der Sygnum AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen

