Der Euro erholt sich am Freitag von seinem Dämpfer vom Vortag. Am Nachmittag könnten Preisdaten aus den USA neue Impulse liefern.

Der Euro ist am Freitag gestiegen. Am Morgen legte die Gemeinschaftswährung auf 1,1274 US-Dollar zu, nachdem sie in der vergangenen Nacht noch bei 1,1250 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ...

