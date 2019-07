Wien (www.anleihencheck.de) - Russland übertrumpfte im laufenden Jahr die CEE-Vergleichsgruppe, vor allem dank der nachlassenden US-Sanktionsängste, des FED U-Turns und der besser als erwarteten lokalen Inflationsentwicklung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nichtsdestotrotz würden die Analysten weiterhin erwarten, dass US-Sanktionen kämen und damit zu einer Ausweitung der sanktionsspezifischen Risikoprämie auf Sicht Ende September führen würden. Sobald die Neubewertung russischer Anleihen jedoch abgeschlossen ist, könnte ein vor allem langfristiger Wiedereintritt in den OFZ-Markt in Betracht gezogen werden, da der Renditvorteil außergewöhnlich hoch ist und die fundamentalen Abwertungsrisiken für den RUB-Wechselkurs derzeit ausgeglichen erscheinen, so die Analysten der RBI. ...

