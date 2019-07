Berlin (ots) - Der Berliner Unternehmer Christian Krawinkel, CKV Vermögensverwaltung ersteigert mit 492.479 EUR über die Hälfte der gefragten Boris Becker Memorabilia, darunter das Bambi für den Wimbledon-Sieger "Mann des Jahres 1985".



Dies erfolgt aus einem besonderen Grund, denn der umtriebige Unternehmer ist gewillt dem deutschen Sportidol die Trophäen seines Lebenswerkes im Rahmen einer geordneten Finanzplanung wieder in seinen verdienten Besitz zu überreichen, um ein deutliches Zeichen gegen die allgegenwärtige Bankenwillkür zu setzen.



"Ich selbst habe entsprechende Erfahrung mit der Gier gewisser Finanzierungsinstitute sowie unseriösen Offerten dubioser Geldgeber in einem Abschnitt meines Lebens gemacht und betrachte es als ungeheuerlich wie das Lebenswerk eines gefeierten Volkshelden des Sports zerfleddert und bis hin zu den Socken öffentlich verramscht wird. Dagegen will ich ein Zeichen setzen."



Christian Krawinkel erreicht als klarer Auktionssieger den Mehrheitsanteil der Versteigerung.



Über CKV



Seit 1975 ist die von Christian Krawinkel gegründete CKV Vermögensverwaltung mit Firmensitz in Berlin ein leistungsstarker Projektentwickler mit dem Fokus nachhaltiger Immobilienprodukte im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien.



