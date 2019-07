Mezzaninefinanzierung: VR Equitypartner finanziert Wachstum von HGA Cosmetics DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Mezzaninefinanzierung: VR Equitypartner finanziert Wachstum von HGA Cosmetics 12.07.2019 / 10:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main / Koblenz, 12. Juli 2019 - Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner finanziert das weitere Wachstum der HGA Vertriebs GmbH (HGA Cosmetics). Dafür stellt VR Equitypartner dem Unternehmen aus Koblenz, das Produkte für Haarstyling, -pflege und -farbe vertreibt, Mezzaninekapital in Höhe eines unteren einstelligen Millionenbetrags zur Verfügung. HGA Cosmetics wurde vor rund 20 Jahren gegründet und ist seitdem in der Hand des Gründers. Das Unternehmen vertreibt in der DACH-Region ein breites Sortiment an Premiumprodukten für Haarstyling, -pflege sowie -farbe. Dazu verfügt HGA Cosmetics über die exklusiven Vertriebsrechte für aktuell neun Nischenmarken, die durch langfristige Rahmenverträge gesichert sind. Zu den Kunden zählen Friseurbetriebe und der Großhandel. HGA ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und erzielte zuletzt mit 25 Mitarbeitern einen Umsatz von über 11 Mio. Euro. Bei der erfolgreichen Entwicklung der vergangenen Jahre konnte HGA Cosmetics auch vom Umfeld profitieren, da der Markt für Friseurdienstleistungen stetig wächst. Gründe sind unter anderem die Trends hin zu Naturkosmetik sowie nachhaltig produzierten und umweltschonenden Shampoos. Damit gehen höhere Ansprüche der Konsumenten an die Produkte und gleichzeitig eine höhere Ausgabebereitschaft für entsprechende Premiumprodukte einher, wofür das Markensortiment von HGA ideal aufgestellt ist. Mit dem Mezzaninekapital plant HGA Cosmetics neben der Optimierung der bestehenden Finanzierungsstruktur die Finanzierung weiteren Wachstums sowie den Ausbau der Vertriebsorganisation. VR Equitypartner GmbH im Überblick: VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. EUR. Weitere Informationen im Internet unter www.vrep.de. Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: Commercial: maconda Tax, Legal, Financial: Warth & Klein Grant Thornton, Düsseldorf Kontakt: IWK Communication Partner Ira Wülfing / Florian Bergmann T: +49 89 2000 30 30 - E: vrep@iwk-cp.com 12.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 840481 12.07.2019 AXC0073 2019-07-12/10:13