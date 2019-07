Neben den sensiblen Unternehmensdaten gilt es, auch Gebäude, Güter und Maschinen zu schützen, denn der Schaden durch Diebstahl, Einbruch und Vandalismus ist häufig hoch. Dabei können intelligente Technologien die Sicherung des Firmengeländes und frühzeitige Abwehr von Eindringlingen deutlich vereinfachen. Bestand der Perimeterschutz früher hauptsächlich aus Zäunen, Mauerwerk oder analogen Alarmanlagen, so können heute für jeden Kunden individuelle, digitale Sicherheitskonzepte entwickelt und umgesetzt werden, die moderne Technik für Videoüberwachung und Zutrittskontrolle einsetzen (Bild 1). Diese Lösungen haben nicht mehr nur die Alarmierung bei bereits aufgetretenen Schadensfällen zum Ziel, sie tragen insbesondere dazu bei, potenzielle Gefahrenzonen zu identifizieren und durch das Sicherheitskonzept präventiv zu schützen.

Die Vorteile der digitalen Technologie liegen auf der Hand: Der Perimeterschutz lässt sich viel besser an die konkreten Anforderungen jedes Unternehmens anpassen. Die Digitalisierung vernetzt alle eingesetzten Sicherheitskomponenten und kann in den meisten Fällen Schäden bereits im Vorfeld verhindern. Zudem lässt sich ein digitales System jederzeit einfach an veränderte Rahmenbedingungen anpassen, integriert zusätzliche Komponenten, ohne eine komplette Neukonzeption zu erfordern - und bietet damit langfristig eine passende Sicherheitslösung.

Kundenspezifische Anforderungen analysieren

Für die Ausarbeitung eines Konzeptes ist es hilfreich, einen erfahrenen Experten für digitale Sicherheitstechnik ins Boot zu holen, der die verschiedenen Optionen und Komponenten kennt und punktgenau in einer harmonischen Gesamtlösung einzusetzen weiß. Eine umfassende Projektberatung und -betreuung ist aufgrund der sich immer schneller entwickelnden Technologien und Möglichkeiten daher dringend anzuraten.

So sollte jeder Sicherheitslösung eine detaillierte Analyse von Gelände, Gefährdungsbereichen und Kundenanforderungen zugrunde liegen, um den bestmöglichen Schutz für das Unternehmen zu gewährleisten. Diese beinhaltet Fragen wie:

Welche Herausforderungen birgt das zu überwachende Gelände (Witterung, Bauweise)?

Welche und wie viele Kameratypen kommen zum Einsatz - Thermalkameras oder herkömmliche digitale Kameras - und wie müssen diese Komponenten geschützt werden?

Benötigt das Unternehmen nur eine Einzellösung oder ein Komplettsystem mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen?

Im Gegensatz zum analogen System gehen die

