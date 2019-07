Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nachdem die Luftwaffe im Februar und März die ersten beiden von vier "MAGDAYs" 2019 erfolgreich ausrichtete, folgte vom 8. bis zum 11. Juli das dritte multinationale Übungsvorhaben zum Aufbau der Multinational Air Group, kurz: MAG. Neben circa 20 deutschen Kampf- und Unterstützungsflugzeugen sind Luftfahrzeuge aus Großbritannien und den USA an dem Vorhaben im Südwesten Deutschlands eingebunden. Erstmalig beteiligte sich die US Air Force mit einem "5th generation aircraft" (F-35) beim Üben von verbundenen Luftkriegsoperationen in einem Gebiet (POLYGONE) mit simulierten Boden-Luft Bedrohungen an dem MAGDAY. Sie nahmen zusammen mit weiteren amerikanischen F-16 vom US-amerikanischen Stationierungsort Spangdahlem (Rheinland Pfalz) teil. Großbritannien beteiligte sich aus der Heimat heraus mit Eurofighter an den Luftoperationen. Die eingesetzten fliegenden Kräfte wurden durch eine eigene KC 10 zur Luftbetankung unterstützt. Die teilnehmenden deutschen Eurofighter und Tornados aus den Taktischen Luftwaffengeschwadern wurden von Luftfahrzeugen des Typs A400M aus dem Lufttransportgeschwader 62 und A310 MRTT der Flugbereitschaft BMVg zur Betankung in der Luft unterstützt. Die "MAGDAYs" tragen als regelmäßig stattfindende Übungstage dazu bei, die Leistungsfähigkeit multinational geführter Luftoperationen zu verbessern. Zugleich machen sie Fortschritte messbar und fördern die Interoperabilität zwischen den NATO-Partnern. Die Übungswoche besteht aus je zwei Vorbereitungs- und zwei Flugtagen. Aufgrund der Wetterlage musste der zweite Flugtag am 11.Juli abgesagt werden. "Von diesen wiederkehrenden Übungen profitieren sowohl unsere Partner als auch unsere deutschen Einsatzverbände", so Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe. "Multinationalität ist und bleibt ein zentraler Aspekt bei fast all unserer Vorhaben. Folgerichtig werden wir unsere Fähigkeiten gemeinsam mit unseren Partnern kontinuierlich weiterentwickeln, um entscheidende Schritte in Richtung der vollen Einsatzbereitschaft der MAG zu gehen", so Gerhartz weiter.



Deutschland hat sich im Framework Nations Concept (FNC) der NATO dazu verpflichtet, als Rahmennation für eine Multinational Air Group Verantwortung zu übernehmen und so den Aufbau sogenannter "Larger Formations" im Bereich alliierter Luftstreitkräfte zu unterstützen. So sollen der NATO interoperable, trainierte und einsatzbereite Kräfte zur Verfügung gestellt werden. Vor diesem Hintergrund wird der Aufbau der MAG durch die Luftwaffe in enger Zusammenarbeit mit Partnernationen koordiniert und gestaltet. Dies geschieht über gemeinsame Fähigkeitsentwicklung im Rahmen von Übungen und Ausbildungen.



OTS: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81895.rss2



Pressekontakt: Rückfragen bitte an:



Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe Telefon: 030/3687-3931 E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.org



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.luftwaffe.de