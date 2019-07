FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte treten am Freitag im frühen Handel auf der Stelle. Nach einem zunächst ruhigen Nachrichtenfluss überraschte Daimler mit einer erneuten Gewinnwarnung kurz vor Handelsbeginn. An der Börse werden die Probleme bei den Stuttgartern als "unternehmensspezifisch" eingestuft, daher kommen die Aktien der übrigen Automobilhersteller kaum unter Abgabedruck. Ein weiteres Warnsignal für die Weltwirtschaft kam am Morgen bereits aus Singapur mit äußerst schwach ausgefallenen BIP-Daten. Der asiatische Stadtstaat gilt wegen seiner globalen Handelsverflechtung als Seismograf der Weltwirtschaft. Der DAX notiert 0,1 Prozent leichter bei 12.316 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt kaum verändert bei 3.496 Zählern.

Daimler fährt operativ Milliardenverlust ein

Für die Aktie von Daimler geht es im frühen Geschäft um 0,6 Prozent nach unten - nach 4,4 Prozent zum Xetra-Start. Höhere Kosten im Zusammenhang mit der Dieselthematik sowie zusätzliche Rückstellungen wegen eines Rückrufs von Takata-Airbags sorgen für deutliche Belastungen im laufenden Jahr. Hinzu kommen weitere Faktoren wie die geringer als erwartet wachsenden Automobilmärkte. Im zweiten Quartal hat Daimler operativ einen Milliardenverlust eingefahren. Ganz überraschend kommt die Entwicklung allerdings nicht. Schon nach der Gewinnwarnung am 23. Juni urteilten die Analysten von Evercore, dass die neue Prognose für ein stagnierendes Ergebnis bereits gefährdet sei, wenn keine wesentliche Erholung im zweiten Halbjahr stattfinde. BMW notieren 0,6 Prozent fester - VW sogar 1,5 Prozent fester - der Sektor der Automobilwerte notiert kaum verändert.

Die Aktie des britischen Reisekonzerns Thomas Cook bricht um 38 Prozent ein. Das Unternehmen erwartet im zweiten Halbjahr ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern unter Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang hat sich zuletzt zwar verbessert, aber die Margen bleiben aufgrund des anhaltend intensiven Wettbewerbs schwach.

Die am Morgen gemeldete und lang erwartete Geldspritze von Fosun Tourism ist für Thomas Cook überlebenswichtig, führt allerdings bei den Altaktionären zu einer massiven Verwässerung. Neil Wilson von Markets.com stellt sich zudem die Frage, wie sich die Transaktion auf den geplanten Flugverkauf auswirken werde.

Öl steigt weiter

Mit der anhaltenden Ölpreisrally hält die Aufwärtsbewegung der Ölwerte an. Preisstützend wirken die Wirbelsturmsaison im Golf von Mexiko sowie die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Der Tropensturm Barry habe etwa die Hälfte der Ölförderung an der US-Golfküste zum Stillstand gebracht, stellt Vanguard Markets fest. Der Sektor der europäischen Ölwerte legt um 0,2 Prozent zu.

Siemens Healthineers notieren erneut 2 Prozent im Minus, nachdem es jüngst einen Flut von negativen Analystenkommentaren gegeben hat. Laut den Citi-Analysten geht die Sorge um, die Diagnostiksparte könnte im dritten Geschäftsquartal schlechter als im zweiten abgeschnitten haben - auch wenn die Citi-Analysten selbst keine fundamentalen Probleme ausmachen. Aus dem Handel ist derweil zu hören, dass HSBC Siemens Healthineers auf "Halten" von "Kaufen" abgestuft und Goldman Sachs bereits am Vortag das Kursziel gesenkt haben soll.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.503,05 0,18 6,32 16,71 Stoxx-50 3.191,13 -0,01 -0,17 15,62 DAX 12.341,73 0,08 9,61 16,88 MDAX 25.811,43 0,21 53,47 19,56 TecDAX 2.864,48 -0,44 -12,66 16,91 SDAX 11.087,95 0,33 36,01 16,60 FTSE 7.531,71 0,29 21,89 11,62 CAC 5.576,92 0,45 24,98 17,89 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,27 0,00 -0,51 US-Zehnjahresrendite 2,11 -0,02 -0,57 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:42 Uhr Do, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1269 +0,13% 1,1267 1,1262 -1,7% EUR/JPY 122,02 -0,06% 122,09 121,94 -3,0% EUR/CHF 1,1116 -0,23% 1,1123 1,1128 -1,2% EUR/GBP 0,8982 -0,02% 0,8983 0,8972 -0,2% USD/JPY 108,25 -0,21% 108,36 108,28 -1,3% GBP/USD 1,2546 +0,16% 1,2542 1,2553 -1,7% Bitcoin BTC/USD 11.656,25 +3,19% 11.684,75 11.765,25 +213,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,68 60,20 +0,8% 0,48 +27,5% Brent/ICE 67,03 66,52 +0,8% 0,51 +21,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.411,48 1.404,30 +0,5% +7,18 +10,1% Silber (Spot) 15,18 15,13 +0,3% +0,05 -2,1% Platin (Spot) 827,00 825,50 +0,2% +1,50 +3,8% Kupfer-Future 2,70 2,69 +0,4% +0,01 +2,0% ===

