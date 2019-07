Eine Auswertung von aktuellen Satellitenaufnahmen zeigen, dass die Öltanks im wichtigsten Ölhafen Irans nach dem Embargo prall gefüllt sind. Deshalb müssen offenbar immer mehr Tanker als schwimmende Lager herhalten.

Geht es nach den Ölreserven, ist Iran eine der reichsten Nationen der Erde. Die Lagerstätten des Landes sind ungefähr doppelt so groß wie die von Russland, umfassen gar die vierfache Menge Öl, die in den USA lagert. Zum heutigen Ölpreis entspricht der Wert dieser nachgewiesenen Vorkommen immerhin elf Billionen Dollar - so viel wie das Bruttoinlandsprodukt von China.

US-Präsident Donald Trumps Ölembargo gegen das Mullah-Regime sorgt nun aber dafür, dass Iran mit diesem Schatz kaum etwas anfangen kann. Dutzende Satellitenaufnahmen, die die WirtschaftsWoche gemeinsam mit dem Erdbeobachtungsunternehmen LiveEO ausgewertet hatte, belegen, dass derzeit an vielen Tagen kein einziger Tanker am wichtigsten Ölhafen des Landes, der Insel Kharg im Persischen Golf, andockt. 2016, nach Abschluss des Atomabkommens und der vorübergehenden Lockerung der Sanktionen, waren es mindestens zwei Schiffe, oft sogar fünf bis sechs.

Eine tiefergehende Analyse der Aufnahmen aus dem All liefert nun Hinweise darauf, dass Iran zunehmend Probleme bekommt, das unverkäufliche Öl zu lagern. Die meisten Öltanks auf der zwei Kilometer breiten und vier Kilometer langen Insel, die zwei Schiffsterminals besitzt, sind inzwischen prall gefüllt.Das Land muss darum offenbar immer mehr eigene Tankschiffe zu schwimmenden Öllagern umwidmen. Diese driften nun sogar in größerer ...

