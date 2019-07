Bei der Thomas Cook Group Aktie sieht es heute gar nicht gut aus. Denn sie notiert an der Londoner Börse auf einem Allzeit-Tief. Mit dem Blick auf den Chart können wir erkennen, dass der Anteilschein schon lange kein Kauf darstellt. Der Macd Indikator notiert unter null und die Trendindikatoren zeigen seit Monaten einen Abwärtstrend an. Der Rsi zeigt langsam eine überverkaufte Situation an. Allerdings ist laut Stochastik Indikator noch Luft nach unten. Mit dem Unterschreiten des Tiefs vom 20. Mai, ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...